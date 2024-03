PSG : Ethan Mbappé risque aussi de claquer la porte !

Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid lors de la reprise de la Liga en août prochain. Sa décision est actée, et tout le monde en a été informé au Paris Saint-Germain. Il ne manque plus que l’officialisation dans ce dossier. Dans le même temps, il y a aussi le dossier Ethan qui a commencé à prendre un peu d’ampleur. Alors que son contrat aspirant prend fin en juin, il est question d’un éventuel contrat professionnel à Paris pour lui.

Seulement, comme l’explique L’Equipe, ça se complique. Les relations entre le camp Mbappé et le Paris Saint-Germain sont désormais très tendues. C’est à cause du dossier Kylian - la mère de la fratrie accuse le club de vouloir nuire à l’image de son fils aîné - et cela pourrait aussi avoir un impact sur l’avenir d’Ethan.

Ethan à Madrid avec Kylian ?

Et ce, alors que ce dernier semblait pourtant vouloir rester à Paris. « Je suis un Titi, moi, je reste au PSG ! », avait-il même lancé à Luis Enrique, lorsque le coach lui a demandé s’il comptait rester ou partir comme son frère, après l’annonce de départ du futur madrilène dans le vestiaire parisien. Dans le même temps, des rumeurs concernant un départ vers Madrid des deux frères sont aussi apparues outre-Pyrénées.

« On était assez proche d’une signature, on en semble assez loin », explique cette même source du club au média, alors que l’intention des deux parties était initialement de continuer l’aventure main dans la main. Depuis la fameuse annonce de Kylian, force est de constater qu’Ethan n’a pas été appelé par Luis Enrique. Coïncidence ? Chacun l’interprètera à sa manière…