L1 : le FC Nantes revient de loin contre l'ASSE et arrache un nul

Avant le dernier match de la 4e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le LOSC, le championnat de France se poursuivait du côté du Stade de la Beaujoire puisque le FC Nantes accueillait l'AS Saint-Étienne. Battus par l'AS Monaco le week-end dernier, les Canaris devaient se reprendre mais la tâche s'annonçait compliquée face à des Verts sur un nuage avec trois victoires en trois matches, dont la dernière contre l'Olympique de Marseille jeudi soir, à l'Orange Vélodrome. Dès la deuxième minute de jeu, les hommes de Claude Puel dégainaient puisqu'Aouchiche ouvrait le score en reprenant un centre de Neyou Noupa devant le but (0-1).

Les Nantais tentaient de réagir et pensaient obtenir un penalty pour une faute de Kolodziejczak sur Blas mais M. Gautier ne bronchait pas. Le but nantais arrivait finalement avant la pause mais la réalisation de Kolo était refusée pour un hors-jeu sur l'action (44e). L'ASSE menait donc au score à la mi-temps, et prenait même deux buts d'avance après l'heure de jeu grâce à une magnifique frappe de Maçon (66e, 0-2). Derrière, les Canaris arrivaient à réduire l'écart avec un but de Simon (71e, 1-2) et poussaient pour égaliser. Et Emond, tout juste entré en jeu, délivrait les siens (86e, 2-2). Les deux équipes se quittaient donc dos à dos. Le FC Nantes passait 14e au classement, l'ASSE reprenait sa 1ère place.