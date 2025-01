Derek Cornelius raconte ses premiers mois à l’OM

Présent en conférence de presse avant de défier Rennes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Derek Cornelius est revenu sur ses premiers mois sous la tunique olympienne. «C’était un peu dur avec la blessure, c’est arrivé à un mauvais moment car j’étais en forme mais c’est le football, ça fait déjà 6 mois que je suis à Marseille, le temps passe plus vite ici qu’ailleurs, c’est incroyable mais je suis en forme, l’équipe aussi, c’est le plus important et je suis très content d’être ici», a tout d’abord confié le défenseur canadien.

Et de revenir sur sa fiabilité depuis ses débuts : «on peut prendre ça comme un compliment, si les gens pensent que je suis constant et fiable, ça peut être perçu comme un compliment, je peux être content de ça mais j’essaie de me concentrer sur mes performances, de ne pas trop écouter les bruits extérieurs pour donner la meilleure version de moi-même. C’est un club où il y a de la concurrence, c’est normal, tous les joueurs doivent être performants pour se faire une place, je suis très content d’être ici, c’est une concurrence saine et le plus important reste le collectif, que l’équipe l’emporte et je pense que c’est positif pour le groupe».

