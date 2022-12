Premier League : Manchester City déroule à Leeds et récupère sa deuxième place !

La suite après cette publicité

Dans l’antre d’Elland Road, Manchester City, troisième au coup d’envoi avec 32 points, croisait le fer avec Leeds United, quinzième avant la rencontre. Après les victoires d’Arsenal mais également de Newcastle, les Skyblues se devaient de répondre pour récupérer leur fauteuil de dauphin. Défaits par Brentford (1-2) juste avant la trêve internationale, les coéquipiers de Kevin de Bruyne pouvaient enfoncer des Peacocks en difficulté. Alignés en 4-3-3 avec Grealish, Haaland et De Bruyne à la pointe de l’attaque, les Citizens ne tardaient pas à se mettre en évidence.

Maître des débats malgré le 4-3-3 mis en place par Jesse Marsch, Manchester City devenait rapidement dangereux sur le but d’Illan Meslier. Trouvé dans la profondeur dès les premières secondes, Haaland butait sur le jeune portier français, décisif sur sa ligne (1e). Imprenable collectivement, la formation mancunienne poursuivait sur sa lancée et De Bruyne, servi par Mahrez, déclenchait une nouvelle frappe, trop imprécise (7e). De son côté, Gündogan était lui tout proche de trouver la faille mais il lui manquait quelques centimètres pour ajuster sa tête (16e). Déterminés à faire une partie de leur retard sur les Gunners, solides leaders, les Citizens insistaient mais Gündogan loupait encore de peu le cadre (20e).

À lire

Vidéo : le Cyborg Erling Haaland choque encore Twitter

20 buts en 14 matches pour Erling Haaland !

Lancé en profondeur, Haaland, gêné par le retour de Liam Cooper, ne parvenait pas, non plus, à tromper la vigilance de Meslier (30e). Si les vagues mancuniennes se multipliaient, Leeds tenait bon et les hommes de Pep Guardiola peinaient à faire la différence face aux Whites. Décisif depuis le coup d’envoi, Meslier se montrait encore à son avantage face à Gündogan, merveilleusement bien trouvé par Mahrez (35e). Après deux nouvelles tentatives signées Mahrez (42e) et Grealish (45e), City finissait par trouver la faille. Opportuniste, Rodri profitait d’une nouvelle frappe de Mahrez, repoussée par le portier de Leeds, pour surgir et donner l’avantage aux siens (1-0, 45+1e).

La suite après cette publicité

Outrageusement dominateur au cours du premier acte, City repartait avec les mêmes intentions au retour des vestiaires et trouvait rapidement le break. Sur une perte de balle de Cooper, Grealish filait vers le but avant de servir Haaland qui concluait dans le but vide (2-0, 51e). Son 19ème but en 14 matches de Premier League cette saison. Sonné, Leeds tentait de répondre mais Gnonto, auteur d’un joli numéro de dribbles, voyait finalement sa frappe contrée (54e). Et le Cyborg frappait à nouveau… Profitant de la superbe remise de Gündogan, très actif face aux Whites, le Norvégien trompait Meslier d’une frappe en force (3-0, 64e).

Asphyxié, Leeds trouvait, malgré tout, les ressources nécessaires pour maintenir un brin de suspense dans cette rencontre. Sur un corner frappé par Greenwood, Pascal Struijk réduisait la marque d’une belle tête croisée, prenant à revers Ederson (3-1, 73e). Dans le dernier quart d’heure, les débats s’enflammaient mais Haaland, servi par Rodri, butait encore face à Meslier (78e). Dans la foulée, c’est le nouvel entrant Gelhardt qui passait tout proche de réduire, à nouveau, l’écart mais sa frappe flirtait finalement avec le poteau gauche d’Ederson (79e). Plus dangereux dans les derniers instants, Leeds poussait sur les buts de City mais Greenwood manquait, lui aussi, de précision au moment d’ajuster son coup franc (82e). Dans les ultimes secondes, City conservait son avantage et revenait ainsi à cinq longueurs du leader, Arsenal. De son côté et avant de retrouver Newcastle lors de la 18ème journée, Leeds reste quinzième.

La suite après cette publicité

- Revivez l’intégralité de la rencontre en live commenté

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Manchester City

Le XI de Leeds