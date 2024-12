CdF : Carles Martinez Novell se réjouit de la qualification poussive de Toulouse

Ce samedi, plusieurs équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 sont passés à la trappe lors des 32es de finale de Coupe de France. En déplacement à Feurs pour y affronter Hauts Lyonnais, le Toulouse FC aurait pu être l’une de ces nombreuses victimes. Finalement, au profit d’une séance de tirs au but maîtrisée, les Violets ont su éviter le piège rhodanien. Malgré une performance morose dans le jeu, le coach toulousain, Carles Martinez Novell, s’est félicité pour cette qualification :

«C’était un match très difficile, je suis très content. Après le tirage, on s’était renseignés. On savait qu’ils jouaient sur un terrain synthétique. Ce n’est pas l’idéal mais ça permet au moins de jouer au foot. Après, on nous a avertis que le match serait ici, on savait que ce serait compliqué, mais ce (samedi) matin, lors d’un repérage, on s’est rendu compte que ce serait encore plus dur que prévu. Je suis encore plus content d’avoir gagné parce que, même s’il était très limite, je n’aurais pas voulu prendre l’état du terrain comme excuse si on avait perdu.»