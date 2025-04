OM-TFC : les gros regrets de Frank Magri

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a fait le job face à Toulouse avec une précieuse victoire (3-2). Buteur, l’attaquant camerounais Frank Magri a semblé frustré par le scénario du match. Le TFC a effectivement eu plusieurs opportunités de prendre l’avantage dans ce match mais a fini par craquer en seconde période. Et le but sublime de Greenwood a fait mal.

«Comme à Strasbourg, on prend deux buts coup sur coup en 2e période, ça fait mal, surtout contre ce genre d’équipe ou quand ils installent leur jeu, c’est compliqué de défendre. On s’est battu, mais ça n’a pas suffi. Il va falloir vite se remettre dedans, car on perd 2 fois de suite. Le but de Greenwood, on ne peut rien faire, il met un beau but, là où il faut, c’est chiant pour nous, on ne peut rien y faire, ce but nous met dedans face à une belle équipe dans un stade plein. Il faudra faire mieux le week-end prochain», a-t-il expliqué à DAZN.