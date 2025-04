OM - Toulouse : les compositions officielles

Ce dimanche, la 28e journée de Ligue 1 se termine avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain est assuré par Ismaël Bennacer et Valentin Rongier tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assurent les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot sont associés derrière Neal Maupay.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Violets s’organisent dans un 3-4-3 avec Guillaume Restes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Djibril Sidibé, Charlie Cresswell, Mark McKenzie. Cristian Casseres et Vincent Sierro se retrouvent dans l’entrejeu avec Aaron Dönnum et Gabriel Suazo dans les couloirs. Devant, Shavy Babicka, Franck Magri et Yann Gboho sont associés.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Cornelius, Kondogbia - Luis Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot

La suite après cette publicité

Toulouse FC : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo - Babicka, Magri, Gboho

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. Victoire 1-0 de l’OM face à Toulouse ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 650€