L1 : l’OM arrache la victoire face à Toulouse et souffle un grand coup

Un match sous pression, une équipe attendue. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevait Toulouse dans un climat plus que tendu. Avec 3 défaites de suite en championnat et une crise en interne avec un vestiaire divisé, le club phocéen devait absolument apaiser les choses. Et cela passait forcément par une victoire face à un TFC, 11e du classement. Surtout, la formation de Roberto De Zerbi pouvait reprendre la 2e place de Ligue 1 devant Monaco en cas de succès. Le coach italien misait d’ailleurs sur un onze remanié. Maupay débutait en pointe avec Greenwood et Rabiot. En défense, sans Balerdi, c’est Murillo et Cornelius qui accompagnaient Kondogbia.

Et ce match débutait très fort avec une équipe marseillaise qui montrait clairement des signes de fébrilité. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot semblaient peu rassurants et en manque de confiance. Le TFC en profitait rapidement avec l’ouverture du score de Casseres. Mais son but était annulé pour une position de hors-jeu très légère (9e). L’OM répondait par son homme en forme Adrien Rabiot. L’international français armait une jolie frappe du gauche à l’entrée de la surface qui fuyait le cadre (13e). L’ancien de la Juventus, dans tous les bons coups ce soir, poussait les Toulousains à la faute quelques minutes plus tard. Sur un centre fuyant de sa part, c’est Suazo qui inscrivait un CSC complètement dingue d’un sublime coup du genou (1-0) dans son but.

L’OM retrouve la 2e place

Un avantage de courte durée pour les Marseillais puisque Toulouse égalisait dans la foulée. Suazo, auteur du CSC malheureux, délivrait un bon centre sur la tête de Magri qui trompait Rulli (1-1, 29e). Un but qui liquéfiait complètement une équipe marseillaise qui multipliait les erreurs techniques dans un Vélodrome endormi. Et si Marseille se procurait une nouvelle occasion grâce à Maupay, c’est bien Toulouse qui était proche de prendre l’avantage. Mais la maladresse folle de Babicka, par deux fois, coutait très cher à son équipe. L’ailier toulousain manquait deux grosses occasions face à Rulli. Et au retour des vestiaires, l’OM dominé finissait pas être sauvé par le talent de Greenwood.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 52 28 +19 16 4 8 57 38 11 Toulouse 34 28 +1 9 7 12 37 36

L’ancien attaquant de Manchester United, dans un Vélodrome qui était clairement endormi, décochait une frappe surpuissante en dehors de la surface qui allait se loger dans la lucarne de Restes (2-1, 57e). De quoi enflammer le stade et permettre aux joueurs de reprendre confiance. Dans la foulée, c’est Rabiot qui faisait le break d’une reprise de volée exceptionnelle qui faisait trembler les filets. On s’attendait alors à voir le TFC sombrer surtout que l’OM marquait un quatrième but signé Rowe (finalement annulé pour hors-jeu). Mais Sierro réduisait l’écart dans le dernier quart d’heure pour relancer les siens (2-3, 76e). Et malgré quelques situations et un OM peu rassurant, le score ne bougera plus. L’OM remporte 3 points précieux et met fin à une série de défaites qui commençait à inquiéter. Avec cette victoire, Marseille repasse à la 2e place.