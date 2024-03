Ligue 1 : l’OGC Nice retrouve le succès et corrige Lens à Bollaert

À l’orée d’une fin de saison qui s’annonce haletante en Ligue 1, il y a des rencontres charnières à ne surtout pas perdre. C’est sûrement comme ça que le RC Lens-OGC Nice de ce samedi soir pouvait être interprété. Incapables de remporter leurs six derniers matches toutes compétitions confondues, les Aiglons n’avaient pas le droit à l’erreur à Bollaert face à des Artésiens qui pouvaient prendre cinq points d’avance sur leurs adversaires du soir en cas de victoire. Forcément, ce rendez-vous immanquable a débuté sur une intensité folle entre deux équipes avec le couteau entre les dents. Choc tactique annoncé, l’une des clés de cette rencontre résidait dans la qualité de relance des deux équipes.

Et alors que Marcin Bulka aurait pu se faire surprendre par le pressing éclair de Sotoca (5e), ce sont finalement les Azuréens qui ont su faire la différence en exploitant une défaillance adverse. Hésitant, Facundo Medina a vu Mohamed Ali-Cho fondre sur lui pour récupérer le ballon. Ni une ni deux, l’ancien Angevin se retrouvait devant la cage adverse et offrait un caviar à Terem Moffi qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (0-1, 11e). Penauds suite à cette ouverture du score inattendue, les Sang et Or se sont remis la tête à l’endroit et ont profité de la sortie de Morgan Sanson à l’heure de jeu pour mettre la pression sur les buts niçois. Pourtant, Elye Wahi était trop maladroit (32e, 41e) et David Pereira Da Costa usait de malchance (45e) pour remettre les deux équipes à hauteur avant la pause.

Lens a pris l’eau de manière invraisemblable en seconde période

Au retour des vestiaires, Nice a essayé de remettre le pied sur le ballon. Et après une timide mainmise de quelques minutes, les Aiglons ont vu Lens leur offrir un deuxième cadeau pour prendre le large. Hasardeux devant sa surface, Nampalys Mendy a malencontreusement glissé le ballon à Khephren Thuram qui ne s’est pas fait prier pour inscrire son premier but de la saison (0-2, 53e). Une deuxième réalisation niçoise d’autant plus frustrante qu’Elye Wahi pensait avoir égalisé sur l’action précédente. Le drapeau du hors-jeu s’était finalement levé (52e). Sonnées, les ouailles de Franck Haise ont essayé de puiser dans leurs ressources pour réduire l’écart, mais ont encore été plombées par une erreur individuelle.

Cette fois, Abdukodir Khusanov s’est rendu coupable d’une faute stupide dans la surface en ceinturant Pablo Rosario. Une offrande pour Terem Moffi qui a crucifié Brice Samba. Doublé pour l’attaquant nigérian qui inscrivait là son neuvième but de la saison dans l’élite (0-3, 67e). Auteur d’erreurs qui l’ont mené à la défaite, le RC Lens a retrouvé une lueur d’espoir menue grâce à la réduction de l’écart d’Elye Wahi (76e), enfin buteur ce soir après plusieurs tentatives. Pourtant, malgré un dernier quart d’heure douloureux pour eux, les visiteurs sont ainsi repartis avec une victoire globalement méritée. Nice renoue avec le succès au meilleur des moments : ces trois points permettent à la bande de Francesco Farioli de remonter à la quatrième place et de dépasser leurs adversaires du soir. Lens manque une belle occasion de prendre le large et glisse à la sixième place.