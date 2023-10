PSG : la décision étonnante du Celta avec Luis Campos

C’est un personnage assez clivant. Pour beaucoup, Luis Campos est un génie du foot et un homme très connecté dans le milieu, ce qui lui permet de réaliser de sacrés coups sur le mercato. D’autres en revanche sont bien plus méfiants et n’hésitent pas à critiquer le mercato estival 2022 qu’il a pu faire à Paris par exemple. En Espagne, on ne peut pas dire que son Celta, où il occupe aussi un rôle majeur de conseiller sportif, soit une franche réussite. La preuve, le club galicien est actuellement relégable, du haut de sa dix-huitième position au classement de la Liga, après avoir déjà flirté avec la relégation l’an dernier…

La suite après cette publicité

La saison dernière déjà, il avait été pris à partie par de nombreux supporters, et Iago Aspas, joueur emblématique du club, avait aussi pris la parole pour critiquer son travail. Pour les supporters du Celta, comme pour beaucoup de fans du PSG d’ailleurs, il est inconcevable qu’un homme puisse travailler pour deux clubs à la fois et être compétent ou performant. Et pourtant, le sérieux média espagnol Relevo nous explique que la direction du Celta veut prolonger le bail qui le lie au Portugais.

À lire

PSG : les déclarations assassines du patron de l’Inter Milan sur Milan Skriniar

Campos comme un poisson dans l’eau

Le journal en ligne indique ainsi que si l’opinion publique n’apprécie pas forcément Campos, en interne il n’y a jamais eu de doutes sur lui. Les dirigeants du Celta sont plus que satisfaits de son travail, et ils estiment que les transferts réalisés jusqu’ici sont plus que qualitatifs. Mingueza, Starfelt, Bamba, Douvikas ou Larsen sont ainsi cités comme recrues plus que convaincantes. Quant au Portugais, il se sent très à l’aise au sein du club de Liga, et a récemment reçu encore plus de pouvoir.

La suite après cette publicité

Les discussions n’ont pas encore commencé, mais tout porte à croire que les deux parties sont condamnées à s’entendre. Le média précise tout de même qu’en cas de relégation du club, il serait impossible de continuer de travailler avec Campos pour des raisons financières évidentes. Rafa Benitez et ses hommes vont donc devoir faire bien mieux dans les prochains mois pour permettre au Portugais de continuer de travailler à Vigo et au PSG…