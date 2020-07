PL : West Ham assure quasiment son maintien en battant Watford

Ce vendredi se déroulait le choc des mal classés en Premier League. Dans le cadre de la 36ème journée, West Ham accueillait Watford au London Stadium. Les deux équipes pouvaient réaliser un grand pas vers le maintien en cas de succès ce soir. Les hommes de David Moyes entamaient idéalement la rencontre avec un but signé Antonio qui ajustait d'une frappe tendue dans la surface Foster (1-0, 6e). Quatre minutes plus tard, les Hammers réalisaient le break. Suite à un centre distillé par Bowen, Soucek reprenait le cuir de la tête et trompait Foster (2-0, 10e).

Le cauchemar se poursuivait pour les Hornets qui cédaient une troisième fois sur une superbe frappe de Declan Rice (3-0, 36e). Au retour des vestiaires, Watford réduisait le score grâce à Deeney opportuniste qui profitait d'une frappe de Doucouré renvoyée par le montant pour marquer (3-1, 49e). Grâce à son dixième succès de la saison, West Ham obtenait sauf catastrophe son maintien en Premier League et se hissait à la quinzième place au classement. Dix-septième, Watford devra lutter jusqu'au bout pour rester en Premier League...

Retrouvez le classement de Premier League ici.