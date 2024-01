Liverpool regrette déjà le départ de Mohamed Salah !

L’année 2023 s’est achevée au profit d’une année 2024 qui démarre fort en termes de football. Ce lundi soir, la Premier League offrait un choc particulièrement savoureux entre Liverpool et Newcastle. A Anfield, le leader du championnat a confirmé son statut en s’imposant 4-2 lors d’une rencontre totalement folle. Un match qui porte le sceau d’un homme : Mohamed Salah. Pour son dernier match avant de partir pour la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Égypte, le Pharaon a fait valoir sa supériorité. Très actif côté droit, il a été un réel poison à l’image de son tandem avec Trent Alexander-Arnold.

Pourtant, l’ancien de Chelsea et de l’AS Roma aurait pu sombrer en première période après son penalty raté (23e). Une frustration vite évacuée. Marquant au retour des vestiaires sur un service de Darwin Nunez (49e), il a initié le deuxième but des Reds signé Curtis Jones suite à un bon travail avec Diogo Jota côté droit (74e). Quelques minutes après, c’est lui qui enroule un merveilleux centre pour Cody Gakpo pour le 3-1 (78e) avant d’aller conforte une victoire 4-2 des Reds en fin de partie sur penalty (86e). Deux buts et une passe décisive qui confirment la saison extraordinaire de Mohamed Salah.

Mohamed Salah écrase la Premier League

Avec déjà 14 buts inscrits et 8 offrandes en 19 matches de Premier League, le natif de Nagrig est à la fois le meilleur buteur (à égalité avec Erling Haaland) mais aussi le meilleur passeur (à égalité avec Ollie Watkins) de la Premier League. Des statistiques incroyables qui témoignent d’une grande forme. Depuis début décembre, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matches de Premier League. Actuellement en tête du championnat avec trois points d’avance sur Aston Villa et cinq unités sur Manchester City (un match de moins) et Arsenal, Liverpool est un solide leader et le doit en grande partie à sa star. Et justement, l’absence de Mohamed Salah qui se profile sera un coup dur à digérer.

Engagé à partir du dimanche 14 janvier dans la Coupe d’Afrique des Nations face au Mozambique et au moins jusqu’au 22 janvier face au Cap-Vert, Mohamed Salah peut être impliqué jusqu’au 11 février prochain si son pays atteint la finale de la compétition. Une possibilité qui existe vu la bonne dynamique de l’Égypte et son statut de finaliste malheureux de la dernière édition (défaite 0-0/4-2 aux Tab contre le Sénégal). Mohamed Salah va au moins manquer le match contre Bournemouth en championnat (21 janvier) mais devrait aussi manquer deux gros chocs contre Chelsea (31 janvier) et Arsenal (4 février) qui pourraient compter dans la course au titre.

Mohamed Salah va manquer

Le principal intéressé qui souhaite gagner la Coupe d’Afrique qui se refuse à lui pour le moment avec deux échecs en finale (CAN 2017 et CAN 2021) entend gagner avec son pays et avec les Reds et a confiance en ses coéquipiers en son absence : «je veux gagner. Nous avons de très bons joueurs. Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à mon poste. Cela signifie beaucoup de jouer pour l’équipe nationale. C’est quelque chose que je ne peux pas prendre pour acquis.»

Les consultants ont été dithyrambiques sur son match à l’instar de Gary Neville sur Sky Sports : «c’est une performance d’homme du match dans cette seconde période. Ses interventions pour les buts ont été merveilleuses. Liverpool a mérité cela, ils ont rendu la tâche beaucoup plus difficile que ce qu’elle aurait dû être. Mais ils ont fini par y arriver.» Atteignant les 150 buts en Premier League sous la tunique de Liverpool, Mohamed Salah a frappé fort et son absence future s’annonce très difficile pour les Reds tant l’Egyptien marche sur l’eau en ce moment …