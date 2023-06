Le talentueux Luka Romero va s’engager avec l’AC Milan

En fin de contrat cet été avec la Lazio Rome, le jeune Argentin Luka Romero va trouver un point de chute prestigieux. Selon Sky Sport Italia, l’ailier droit de 18 ans est sur le point de signer un contrat de quatre ans avec l’AC Milan.

La publication précise que le joueur devrait effectuer sa visite médicale le 7 juillet et être officialisé dans la foulée. Cette saison, Romero n’avait disputé que 6 rencontres de Serie A avec les Biancocelesti, marquant un petit but. Il s’était ensuite illustré avec l’Argentine en mai lors de la Coupe du Monde U20, compétition au cours de laquelle il avait rayonné, notamment en inscrivant un but en solitaire en partant du milieu de terrain.

