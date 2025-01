Montpellier mise sur un joueur de National 2

L’effectif de Montpellier bouge en cette fin de mercato. Téji Savanier est sur le départ, tandis qu’Andy Delort est attendu dans les prochaines heures, comme nous vous le révélions. Arnaud Nordin est lui parti en direction de Mayence, comme Akor Adams, qui a lui signé en faveur du Séville FC.

Avec un budget très serré, le MHSC ne peut pas faire n’importe quoi et devrait prochainement accueillir un joueur… de National 2. D’après L’Equipe, Nicolas Pays, meneur de jeu du Puy, est sur le point d’arriver. Le joueur de 21 ans avait impressionné Jean-Louis Gasset lors de la large victoire des Auvergnats sur Montpellier en 32e de finale de la Coupe de France (4-0). Il évoluait encore en R1 il y a un an et demi.