Serie A : la Lazio enchaîne à Monza, la Spezia accroche le nul contre la Salernitana

Avant le choc du dimanche soir entre le Napoli et l’AC Milan, le championnat italien nous proposait son traditionnel mini multiplex de l’après-midi dans cette 28ème journée de Serie A. La Lazio se déplaçait en Lombardie chez le promu de l’AC Monza et sur la pelouse du Stadio Brianteo, les joueurs de Maurizio Sarri ont bien maîtrisé leur sujet (0-2) grâce à l’ouverture du score assez rapide de Pedro (13e puis la réalisation du break de Sergej Milinković-Savić (56e). Dans l’autre rencontre, la Spezia accueillait la Salernitana et si les choses avaient bien débuté pour les hommes de Paulo Sousa avec un CSC de Mattia Caldara avant la pause (43e), les locaux ont su réagir en seconde période en égalisant sur le tard grâce à Eldor Shomurodov (70e) pour accrocher le nul (1-1).

Au classement, la Lazio Rome prend trois points très précieux, ce qui lui permet de consolider sa 2ème place derrière le leader infatigable du Napoli. L’AC Monza reste dans le ventre mou à la 13ème position, non loin devant la Salernitana qui est 15ème. Quant à La Spezia, les choses se compliquent avec cette triste 17ème position. Le weekend prochain, les Laziali accueilleront la Juventus, les Brianzoli iront en Frioul pour jouer l’Udinese, les Aquilotti se déplaceront pour défier la Fiorentina, tandis que la Salernitana ouvrira les portes de son stade à l’Inter Milan, lors de la 29ème journée de Serie A.

