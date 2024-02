CdF : la joie du président Charles Mareek après la qualification de Rouen

La magie de la Coupe de France a encore frappé ! Au stade Robert-Diochon, le FC Rouen a créé la sensation en sortant l’AS Monaco. Menés d’un but d’écart, les Diables Rouges ont poussé pour revenir avant la pause avant de tenir tête aux Monégasques pour s’imposer à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b). À l’issue de la rencontre, le président du pensionnaire de National, Charles Mareek, a livré un discours poignant en soulignant au passage l’exploit retentissant de son équipe.

La suite après cette publicité

«C’est une immense fierté ce soir pour le peuple rouennais, bravo aux joueurs et au staff. L’aventure continue et c’est un beau pied de nez pour tout ceux qui pensaient que nous étions morts et pour tout le mal qui nous a été fait. Je félicite le public aussi. Je suis très heureux car on a vu des joueurs exceptionnels. On va continuer sur cette dynamique. On savoure, c’est leur victoire. Face à Valenciennes ? Ce sera une belle fête à Rouen et nous les jouerons avec nos armes, à savoir le travail, l’efficacité et l’envie», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.