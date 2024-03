RC Lens : le retour en force d’Elye Wahi

Les premiers mois d’Elye Wahi n’ont pas été simples au RC Lens. Entre changement de club, de consignes, d’environnement, un gros transfert à assumer, la découverte de la Ligue des Champions et un niveau à élever, l’attaquant a mis un certain temps à enchaîner les performances. Ses deux petits buts en Ligue 1 sur la phase aller ont été un peu gommés par ses deux autres réalisations en Ligue des Champions, notamment ce match contre Arsenal, mais les premières critiques avaient déjà fait leur apparition. Même Franck Haise, son entraîneur, n’a pas hésité à le piquer un peu.

Il y a aussi eu cette expulsion évitable à Clermont fin novembre qui a contrarié son intégration et fait montre d’un certain agacement chez la jeune recrue à 35 M€. «Il progresse et ça fait un moment que je le dis, le défendait alors Haise. Vous ne retenez qu’une partie de mon discours. Il doit encore progresser sur la maîtrise de soi, mais il progresse. La preuve, il a encore marqué un but de la tête. C’était encore un sujet de discussion hier à l’entraînement. Il progresse dans l’implication défensive, sur sa connexion avec les autres.» Un discours positif qui a fini par porter ses fruits sur le moyen terme.

«J’ai eu des moments plus compliqués»

Wahi n’a jamais perdu sa place de titulaire même si les matchs de son principal concurrent Wesley Saïd ont pu le faire douter. Depuis le mois dernier, l’international Espoirs a retrouvé la confiance et la réussite face au but. C’est bien simple, sur cette période, il a inscrit la moitié de ses buts depuis son arrivée chez les Sang et Or. Lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, il a frappé 4 fois, en plus d’une offrande. S’il n’a pas pu empêcher l’élimination du RC Lens en Ligue Europa contre Fribourg, il est bien à l’origine de la remontée au classement de son club, désormais 6e, à trois points du podium.

«Douter ? Je ne pense pas que ça soit le mot, répond l’intéressé en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de recevoir Brest, autre match ô combien important pour confirmer ce redressement en Ligue 1. Depuis mon arrivée ici, je mets tous les ingrédients pour pouvoir performer. Certes, j’ai eu des moments plus compliqués, mais le staff m’a aidé, l’équipe m’a aidé, le coach et aussi les supporters. Enchaîner sur les trois derniers matchs avec trois buts, je pense et j’espère que ça va continuer», assure celui qui est couvé dans le groupe par le grand frère Jean-Louis Leca (38 ans).

«On est forgé pour être critiqué»

«Mon arrivée n’a pas été facile. Je viens de Montpellier où les consignes n’étaient pas les mêmes. On a beaucoup parlé avec le coach, et c’est encore le cas où il m’explique comment il voit l’équipe avancer. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Il en faut toujours un. Je savais que j’allais être attendu avec le prix de mon transfert, etc. Je ne me suis pas posé de question. Les coéquipiers et le coach m’ont beaucoup aidé. Je suis proche de certains dans le vestiaire. Ils me conseillent et me dirigent aussi, c’est important», enchaîne-t-il avant de revenir sur les critiques des premiers mois.

Il assure ne pas avoir été atteint. «En tant que joueur de foot, il faut s’attendre à tout. Ça a fait plus de mal à ma famille, ma mère et ma sœur, qu’à moi. On est forgé pour être critiqué. J’ai accepté ça et je comprends. Aujourd’hui, je suis sur une bonne dynamique et il faut que je reste là-dessus.» Blindé malgré ce virage opéré dans sa carrière l’été dernier, Wahi n’a jamais flanché, bien aidé par son club et son entourage. Ses 8 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues (et 3 passes décisives) sont aussi là pour rappeler sa marge importante de progression.