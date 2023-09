RC Lens : Franck Haise n’est pas satisfait d’Elye Wahi

Franck Haise est un entraîneur exigeant envers ses joueurs. Alors que le RC Lens a glané son deuxième succès de la saison sur la pelouse de Strasbourg, le technicien artésien trouve quand même des choses à redire. Et à l’issue de la rencontre, il a notamment ciblé Elye Wahi. Pourtant, l’ancien Montpelliérain a inscrit ce vendredi le seul but de la rencontre et son premier depuis son arrivée dans le Nord cet été.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son attaquant de 20 ans, Haise a notamment déclaré qu’il en attendait plus dans le jeu : «Elye Wahi n’était pas agacé parce qu’il sortait, mais parce que des joueurs étaient exigeants avec lui. Je crois qu’ils ont raison d’être exigeants avec lui. Il a marqué un joli but, mais, dans le jeu, il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il a fait ce soir.» Le message est passé.