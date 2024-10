Liga : l’Espanyol s’offre le scalp de Majorque

Suite de la 9ème journée de Liga, l’Espanyol Barcelone accueillait en Catalogne le club de Majorque, sur la pelouse du Stage Front Stadium. Un match plutôt équilibré qui a finalement été remporté par les locaux (2-1), plus efficaces et réalistes devant le but. En effet, avec l’ouverture du score de Marash Kumbulla (18e), c’est Jofré Carreras qui a doublé la mise (47e) pour sécuriser le succès barcelonais. La réduction du score de Raíllo (68e) n’a rien changé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Majorque 14 9 1 4 2 3 9 8 12 Espanyol 10 9 -4 3 1 5 9 13

Au classement, l’Espanyol grimpe provisoirement à la 12ème place, tandis que Majorque reste dans une bonne posture malgré la défaite avec cette belle 6ème position. Le weekend prochain, les Pericos affronteront l’Athletic Bilbao, alors que les Bermellones joueront à domicile face au Rayo, lors de la 10ème journée du championnat espagnol.