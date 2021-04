Les compositions officielles du Clàsico !

La suite après cette publicité

La 30e journée de Liga est marquée par le Clàsico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. A domicile, les Merengues optent pour un 4-4-2 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Ce dernier est devancé par Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho Fernandez ou encore Ferland Mendy. Federico Valverde, Luka Modric et Toni Kroos accompagnent Casemiro dans l'entrejeu tandis que Karim Benzema et Vinicius Junior forment le duo d'attaque.

De son côté, le FC Barcelone s'articule en 3-4-1-2 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Devant lui, Oscar Mingueza, Ronald Araujo et Clément Lenglet. Sergino Dest et Jordi Alba assurent les rôles de pistons tandis que Sergio Busquets et Frenkie de Jong assurent le double pivot. Enfin, Pedri évolue en soutien de Lionel Messi et Ousmane Dembélé.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos - Benzema, Vinicius

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, De Jong, Alba - Pedri - Messi, Dembélé

