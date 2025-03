Serie A : l’AS Roma s’en sort bien contre Côme

Suite de la 27e journée de Serie A ce dimanche après-midi. Le promu de Côme se déplaçait dans le Latium, en capitale italienne, pour affronter l’AS Roma sur la pelouse du Stadio Olimpico. Du côté des Lariani, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du ventre mou et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite italienne. Les Giallorossi voulaient aussi s’imposer pour essayer de retrouver une solide place dans la course à l’Europe. Au cours de la première période, l’attaquant français, Lucas Da Cunha, a ouvert le score pour les visiteurs (44e) peu avant la pause. Dans le second acte, l’irrésistible Alexis Saelemaekers est parvenu à égaliser (61e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Rome 43 27 +12 12 7 8 42 30 13 Côme 28 27 -10 7 7 13 33 43

L’expulsion de Marc-Oliver Kempf a placé Côme en fâcheuse posture pour le dernier quart d’heure (63e). Ainsi, la Roma en a profité pour prendre l’avantage avec Artem Dovbyk (76e) et ainsi empocher les trois points (2-1). Au classement, Côme conforte sa 13ème position dans le ventre mou, tandis que l’AS Rome campe toujours cette 9ème position et devra désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer empocher un ticket européen. Le weekend prochain, les Lariani se rendront en Toscane pour y défier Empoli, alors que les Lariani accueilleront le promu de Venise, lors de la 28e journée du championnat italien.