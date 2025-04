Manchester United-OL : la nouvelle réaction détestable d’André Onana

De Lyon à Manchester, André Onana a vécu une dizaine de jours intenses. En début de semaine passée, le portier camerounais s’était fait remarquer après une sortie médiatique assez piquante. Dans les colonnes du Manchester Evening News, le gardien de 29 ans avait déclaré : «je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match.» Des propos qui n’ont pas été du goût de Nemanja Matic, qui l’a dit de lui qu’il est l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, ni de celui des supporters lyonnais, qui l’ont hué et insulté lors du match aller au Groupama Stadium.

Ce qui avait fait son effet puisque l’ancien portier de l’Ajax s’était manqué à deux reprises sur les deux buts rhodaniens signés Thiago Almada et Rayan Cherki (2-2). Si son club l’avait soutenu publiquement après le match, en coulisses, les avis étaient partagés le concernant. Ruben Amorim, lui, n’était pas emballé par les déclarations et la prestation de son joueur, qu’il a écarté face à Newcastle le week-end dernier. Mais il a annoncé mercredi en conférence de presse qu’Onana, que MU chercherait à remplacer la saison prochaine; retrouverait les cages mancuniennes jeudi soir pour le 1/4 de finale retour face aux Gones. Et il était bien titulaire à Old Trafford. Comme à l’aller, il a reçu un traitement spécial de la part des fans des Gones.

Onana a nargué les Lyonnais

En effet, il a été sifflé à chaque prise de balle, avant d’être insulté. Après l’ouverture du score de Manuel Ugarte pour les Red Devils, Onana ne s’est d’ailleurs pas privé pour aller célébrer devant le parcage lyonnais (2652 supporters de l’OL présents à Old Trafford, ndlr). Ensuite, il a été solide sur sa ligne avec un premier ballon repoussé après une tentative de Paul Akouokou (23e). Il a récidivé à la 32e face à Rayan Cherki. Solide sur sa ligne, il a été précieux pour les siens quand MU a eu besoin de lui. Cela a été le cas en deuxième période, où il s’est parfaitement détendu pour repousser la tentative de Tolisso (54e). Ce dernier l’a fait plier à la 72e (2-1).

Ensuite, le match est devenu fou et le gardien a encaissé un but de Rayan Cherki (104e) et un pénalty transformé par Alexandre Lacazette (109e). On pensait que l’OL allait réussir son coup mais les Red Devils ont renversé le match et se sont imposés 5 à 4 (7-6 aux scores cumulés). Après le coup de sifflet final, André Onana a couru pour sauter dans les bras de son entraîneur Ruben Amorim. Ensuite, il a pris la parole sur X pour publier un message assez piquant. «Construit avec la Onana Mentality», a-t-il publié. Pour de nombreux fans de MU, il est culotté de fanfaronner après avoir encaissé 4 buts ce soir. Enfin, lorsqu’il est sorti des vestiaires, il affichait un grand sourire narquois devant les journalistes et Moussa Niakhaté, qui était alors en interview avec la presse française. De quoi le rendre encore un peu plus détestable pour certains. D’autres estiment que cela fait partie de sa personnanité et du personnage.