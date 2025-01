Barça : la date de la prolongation de Lamine Yamal est connue

S’il y a bien un joueur qui fait le bonheur du FC Barcelone cette saison, c’est certainement Lamine Yamal. Le prodige formé à la Masia confirme son explosion de la saison dernière, et est devenu le patron de l’attaque catalane, à seulement 17 ans. Affichant des performances aussi qualitatives que régulières, le gaucher est évidemment un élément que les Blaugranas souhaitent conserver à tout prix.

Si son contrat n’expirera qu’en 2026, Yamal aura 18 ans le 13 juillet prochain. Et ce passage à la majorité aura un gros impact pour lui, puisque c’est la date à laquelle sa prolongation sera officialisée. Il se verra accorder un nouveau bail par son club. D’après El Chiringuito, le Champion d’Europe 2024 avec l’Espagne devrait toucher entre 7 et 8 millions d’euros par saison, soit le troisième plus gros salaire de l’équipe, derrière Lewandowski et De Jong.