Le Français Emran Soglo convoqué avec l'Angleterre U17 !

Selon nos informations, Emran Soglo (16 ans) a été appelé par l'Angleterre pour le rassemblement à venir début août de la sélection U17, coachée par Kevin Betsy, ancien milieu de terrain de Fulham et Barnsley notamment. La FA suit depuis longtemps les performances du jeune milieu offensif français, arrivé à Chelsea en 2015 et désormais éligible à la nationalité anglaise, qu'elle avait déjà sélectionné en U15.

La suite après cette publicité

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération en Europe, le jeune homme a donc vu les Three Lions passer à l'action alors qu'il règle actuellement la question de son avenir. Emran Soglo est en effet libre comme l'air après avoir refusé la séduisante offre de contrat professionnel soumise par les Blues. Il se trouve en Allemagne avec son entourage afin de prendre la meilleure décision pour lancer sa jeune et prometteuse carrière.