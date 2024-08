Salernitana : le RB Salzbourg veut rapatrier Flavius Daniliuc

En Italie, il y a encore de jolis coups à réaliser en Serie B, notamment chez les relégués du début de saison dont la Salernitana. Le défenseur autrichien, Flavius Daniliuc, a été sur les tablettes de nombreux clubs de Serie A ces dernières semaines, mais très souvent en cibles secondaires d’urgence en cas d’échecs de principaux dossiers. Le Torino s’est tourné vers Guillermo Maripán, Teden Mengi et Sebastian Walukiewicz. Empoli a finalement opté pour Saba Sazonov et Mattia Viti. Le Hellas Vérone a jeté son dévolu sur Yllan Okou et Christian Corradi. C’est ainsi que l’Autrichien de 23 ans espère trouver un point de chute aujourd’hui.

Avec la pert de Strahinja Pavlović parti à l’AC Milan, le RB Salzbourg se cherche des renforts défensifs et la direction a coché le nom de Flavius Daniliuc. Les dirigeants se préparent à envoyer une offre dans les prochaines heures. Le roc passé par l’OGC Nice est sous contrat avec Salerne jusqu’en 30 juin 2026. Pour rappel, le mercato autrichien ferme ses portes seulement le 5 septembre. Il reste donc quelques jours pour trouver un terrain d’entente entre toutes les parties. Mais nul doute que Daniliuc pliera bagages loin de la Campanie.