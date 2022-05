La nouvelle guerre vidéoludique qui se profile entre EA Sports et FIFA !

Ce n'est pas qu'un changement de nom anodin. Hier, EA Sports a officialisé le futur nom de son célèbre jeu de foot, siglé FIFA depuis 1993 et un accord d'exploitation avec l'instance mondiale, qui s'appellera, après un ultime FIFA 23, EA Sports FC. La conséquence d'une fin de non-recevoir adressée par la firme américaine à la FIFA dirigée par Gianni Infantino. Ces dernières années, EA Sports payait, comme l'avait révélé le New York Times, 150 millions de dollars à la Fédération internationale pour exploiter son nom.

La suite après cette publicité

En octobre 2021, EA Sports publiait un communiqué pour faire part de ses doutes quant au prolongement de ce contrat. Une manière de préparer les consommateurs à une rupture, car en coulisses, les négociations se déroulaient mal. La FIFA a ainsi réclamé 250 millions de dollars par an, soit 1 milliard sur 4 ans pour l'utilisation de son sigle. Après réflexion, EA Sports a donc jugé que le tarif réclamé était rédhibitoire. Place donc à EA Sports FC, un nom forcément moins impactant, qui génère déjà son flot de critiques sur les réseaux sociaux.

La vive réaction de la FIFA

Mais cette annonce a surtout suscité une réponse cinglante de la part de la FIFA. « La FIFA diversifie son offre vidéoludique et propose des jeux de football inédits, en marge de la franchise EA SPORTS », peut-on lire en guise de titre du long communiqué, qui comporte quelques déclarations de Gianni Infantino. « Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR. »

La FIFA va profiter de la fin de son lien commercial avec EA Sports pour d'abord développer d'autres jeux de football d'ici 2024.« L’extension récemment négociée avec EA SPORTS concerne uniquement la catégorie « simulation ». Cet arrangement sera l’occasion d’élargir l’éventail des droits vidéoludiques de la FIFA et d’envisager, avec d’autres éditeurs de jeux vidéo, de nouvelles expériences toujours plus immersives pour les supporters et les acteurs du football. » Puis il sera temps de trouver un nouveau studio capable de créer les futurs FIFA 24, 25 et ainsi de suite. « Non contente d’étoffer son offre vidéoludique en 2022 et 2023, la FIFA est actuellement en pourparlers avec de grands éditeurs de jeux, des entreprises de médias et des investisseurs pour la création d’un nouveau jeu de simulation en 2024. »

EA Sports a une grosse longueur d'avance

Après la guerre entre EA Sports et Konami (avec sa franchise Pro Evolution Soccer) pour séduire le maximum de joueurs, on se dirige donc vers une bataille acharnée entre EA Sports et la FIFA. Mais la Fédération internationale de football part de bien plus loin que le studio américain. Ce dernier, fort d'accords passés avec tous les partenaires et acteurs du monde du football, garde la main sur les licences des championnats majeurs, l'utilisation du nom des joueurs et de leurs visages, des stades, des compétitions comme la Ligue des Champions et bien sûr sur son gameplay qui offrira les modes de jeu habituels, dont l'Ultimate Team.

EA Sports a d'ailleurs fait une démonstration de sa puissance sur les réseaux sociaux hier. Plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, le PSG, ont partagé la communication officielle du futur changement de nom. Avec leur soutien, de nombreuses licences, 29 ans d'expérience et une immense communauté de joueurs, EA Sports a de quoi voir venir. Dans quelle mesure le changement de nom impactera les ventes ? C'est la grande question, en attendant de voir comment la FIFA parviendra à faire exploiter le sien par un studio différent. Après des années de domination totale de la licence FIFA exploitée par EA, une nouvelle guerre des simulations de football s'annonce à partir de 2024.