PSG : Luis Enrique justifie sa décision très remarquée pour Kylian Mbappé

Filmé à sa desente du bus du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rapidement salué quelques supporters de la main avant de filer direct dans le vestiaire parisien, avec la tête des mauvais jours. Décisif trois jours plus tôt face à la Real Sociedad, le Bondynois venait peut-être d’apprendre qu’il ne serait pas titulaire face au FC Nantes. Fait rarissime, Mbappé a donc enchaîné un deuxième match de Ligue 1 consécutif en démarrant sur le banc de touche après la réception de Lille le 10 février dernier.

Une absence qui a fait parler

Un petit événement puisque les matches que Mbappé joue en championnat sont désormais ses derniers en L1 depuis l’annonce, non officielle, de son grand départ. Autre petit détail marquant : pour la première fois de la saison, les suiveurs du club de la capitale n’a pas reçu le groupe rouge et bleu avant le match. Forcément très attendu, le champion du monde 2018 allait-il rester cloué au banc, comme il l’a été (par précaution) face au LOSC ? Le visage affiché par les champions de France à la Beaujoire ressemblait en tout cas, à quelques exceptions près (Dembélé, Hakimi) à celui du futur PSG. Sans Mbappé.

Pendant que ses coéquipiers avaient la maîtrise du cuir, mais ne se créaient aucune occasion nette, le Bondynois est apparu tout sourire aux côtés d’Hakimi lorsqu’il était dans l’objectif des caméras. Il a fallu patienter jusqu’à l’heure de jeu pour voir le numéro 7 ôter son survêtement et entrer en jeu (avec Hakimi et Dembélé). Passé capitaine à la sortie de Marquinhos (70e), le futur ex-Parisien ne s’était pas spécialement signalé. Mais encore une fois, même quand il est discret, Mbappé arrive à faire une différence.

Remplaçant, mais décisif

A la 76e minute, c’est lui qui a obtenu un penalty après une faute de Douglas. Une sentence qu’il s’est chargé de transformer sans trembler, malgré la bronca de la Beaujoire (77e). Son 13e but à l’extérieur en L1, soit plus que tout autre joueur dans le big 5 européen. Auteur du but du break pour le PSG, l’attaquant français a ensuite terminé son match, donné son maillot aux supporters franciliens avant de filer. Pas un mot aux médias. Passé par la zone mixte, Danilo Pereira a logiquement été interrogé sur ce choix très remarqué. A-t-il été tonné par l’absence de Mbappé au coup d’envoi ? «Non, pas du tout parce qu’il enchaîné beaucoup de matches. C’est normal qu’il doive se reposer».

Un discours partagé par Luis Enrique quelques instants plus tard en conférence de presse. «C’est à la fois simple et difficile à expliquer. On a joué un match de Ligue des champions il y a deux jours, on avait besoin d’énergie pour performer. C’était important de donner des minutes à ceux qui n’avaient pas participé. Vous savez, on a des objectifs ambitieux. On aura besoin de tous nos joueurs». A ceux qui pensaient que l’Espagnol avait pris cette décision pour "punir" le Bondynois après l’annonce de son choix, ce dernier a dissipé tout malentendu.