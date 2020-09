Liverpool - Arsenal : les notes du match

Choc de cette 3e journée de Premier League, Liverpool recevait Arsenal ce soir dans un Anfield à huis clos. Vainqueur de ses deux premiers matches face à Leeds et Chelsea, le champion en titre avait l'occasion de poursuivre ce bon début de saison face à une équipe qui renaît doucement. Klopp avait prévenu que Thiago Alcantara ne jouerait plus avant la trêve internationale. Il titularisait donc Keita au milieu pour accompagner Fabinho et Wijnaldum et on retrouvait le même trio magique devant Salah-Firmino-Mané. En face, Arteta optait pour une composition surprenante, préférant aligner David Luiz plutôt que Gabriel, qui démarrait sur le banc, en défense centrale, et Elneny dans l'entrejeu à la place de Ceballos. Dans ce 3-4-3, Willian et Aubameyang évoluaient en compagnie de Lacazette pour tenter de ramener un résultat.

Le début de rencontre offrait une tendance qui allait se prolonger quasiment tout le long du match. Rapidement, les Reds occupaient la moitié de terrain adverse et faisaient circuler un ballon qui échappait constamment à Arsenal. La défense londonienne ne tardait pas à souffrir, résistant un peu par miracle, à l'image de cette intervention de la tête de David Luiz (12e) et cet arrêt à bout portant de Leno sur Mané (15e). La reprise d'Alexander-Arnold s'écrasait elle sur la barre (21e), quand celle de Wijnaldum finissait dans les mains de Leno (24e). Arsenal était encore en vie dans cette rencontre et s'offrait même le luxe d'ouvrir le score sur son premier ballon exploitable. Depuis le rond central, Lacazette remisait vers Maitland-Niles suite à l'ouverture de Xhaka et profitait du dégagement manqué de Robertson pour tromper Alisson (0-1, 25e).

La première entrée réussie de Jota

La réussite était maximale mais l'avantage durait exactement 2 minutes et 20 secondes. Décalé sur le côté, Salah se jouait de Tierney pour s'infiltrer dans la surface et frapper. Leno ne pouvait que détourner le cuir vers Mané, qui poussait dans le but vide (1-1, 28e). Le tourbillon Liverpool ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Il nous offrait même un grand classique, un centre d'Alexander-Arnold pour Robertson et le latéral gauche se rattrapait pour offrir un avantage largement mérité à son équipe (2-1, 34e). Juste avant la pause, un léger hors-jeu de Willian (43e) venait rappeler aux Reds qu'ils ne s'étaient pas encore mis à l'abri dans ce match. Une nouvelle alarme sonnait quand Lacazette s'échappait balle au pied dans le dos de la défense, avant d'être signaler hors jeu à son tour (59e).

La suivante était la bonne pour l'ancien Lyonnais mais cette fois, il perdait son duel face à un Alisson resté longtemps sur ses appuis (63e). Le gardien brésilien sauvait les siens de la correctionnelle car dans l'autre surface, les occasions s'enchaînaient elles aussi mais sans jamais parvenir à atteindre les filets. Mané avait échoué une première fois (49e), puis une seconde fois (64e), quand Van Dijk s'essayait de loin (62e). C'est finalement l'entrée de Diogo Jota qui allait faire bouger les choses une dernière fois au tableau d'affichage. Pour sa première apparition, le Portugais se permettait une première accélération impressionnante sans parvenir à conclure (82e) et ensuite de rater le cadre (83e). Il parvenait finalement à marquer suite à ce mauvais dégagement de David Luiz (3-1, 88e), offrant un succès plus large, qui ne souffre d'aucune contestation.

L'homme du match : Sadio Mané (7,5) : averti au bout de trois minutes seulement pour un coup de coude sur Tierney, le « génie sénégalais » selon Stéphane Guy, avait du feu dans les jambes. Tonique, il est parvenu à faire des différences sur des appuis puissants et des gestes parfois osés (65e). Buteur (28e), il aurait même pu s’offrir un doublé avec plus de réussite (64e). Il dépose aussi un excellent ballon pour Firmino (75e) et gêne la défense sur le seconde but de Liverpool (34e). Remplacé par Jota (80e) qui disputait ses premières minutes avec son nouveau club. Le Portugais a eu le temps de réaliser une première accélération où il n’effectue pas le bon choix (82e), puis manque le cadre après cet énorme travail de Salah (83e). Il finit par marquer d'un bel enchaînement (88e).

Alisson (6,5) : il n’aura absolument rien eu à faire en première période, à part encaisser un but un peu chanceux de Lacazette sur lequel il est surpris par le rebond (24e). En seconde période en revanche, il s’est davantage distingué, sauvant les siens devant Lacazette (63e). Un vrai tournant dans le match. Le gardien a également effectué quelques sorties précieuses en dehors de sa surface.

Alexander-Arnold (7) : une qualité de pied droit toujours magnifique comme sur ce centre à destination de Van Dijk (12e) puis de Mané (15e), avant d’être récompensé par ce ballon décisif pour son pendant à gauche Robertson (34e). Sa frappe sur ce corner mal dégagé par Arsenal aurait mérité meilleur sort (21e). Il déserte son côté sur le but de Lacazette (25e) et commet une faute d’alignement sans conséquence (63e). Averti (49e).

Gomez (6) : le défenseur est toujours victime d’une certaine nonchalance qui lui joue des tours parfois (14e) mais il a réalisé une prestation d’ensemble cohérente. L’international anglais a maîtrisé son sujet, dégageant les rares offensives d’Arsenal (50e). À la relance, il a plutôt donné satisfaction, ne cherchant pas à se compliquer la tâche.

Van Dijk (6,5) : ses longs ballons ont encore fait mal à l’adversaire (19e, 51e). Le premier but de Liverpool part d’ailleurs de ses pieds. Un peu surpris par le contre d’Arsenal sur le but de Lacazette (25e), le défenseur central a pu faire des différences dans les deux surfaces de réparation. Sa tête cadrée a d’ailleurs fait souffler un vent de panique dans la défense des Gunners (12e).

Robertson (6) : comme à son habitude, il a largement occupé son couloir, apportant régulièrement le surnombre. Problème, il a eu du mal à se mettre au niveau technique. Ses centres ont rarement trouvé preneur. Pire encore, il est coupable d’une erreur terrible qui a permis à Lacazette d’ouvrir le score (25e). Mais, l’Écossais se rattrape vite en offrant l‘avantage aux siens (34e).

Wijnaldum (5,5) : on ne l’a pas beaucoup vu ce soir mais il a encore été précieux pour son équipe. Une frappe trop molle (24e) mais le Néerlandais a effectué des efforts qu’on ne voit pas toujours, où il coulisse, prend la profondeur et presse lorsqu’il faut. Il faut aussi lui reconnaître un certain sens du timing à l’exemple de ce bon ballon dans l’espace pour Mané (48e).

Fabinho (7) : le temps avance et le Brésilien s’affirme de plus en plus comme un élément essentiel au champion d’Angleterre. Milieu le plus bas aligné sur le terrain, il a récupéré énormément de ballons. Très sûr avec le ballon, il s’est efforcé à trouver des solutions vers l’avant, n’hésitant pas à prendre des risques dans l’axe. L’ancien Monégasque n’a pas hésité à mettre le pied également (58e, 67e).

Keïta (6,5) : titulaire comme depuis le début de la saison, le Guinéen a réalisé un bon match ce soir. Très mobile, il a offert de nombreuses solutions à ses partenaires, demandant toujours le ballon et mettant les siens dans de bonnes situations. Mané en a profité (15e), tout comme Wijnaldum (24e). C’est d’ailleurs sur l’une de ses courses, qui aboutit sur un contre favorable, que le second but intervient (34e). Le milieu a un peu disparu par la suite. Remplacé par Milner (79e) .

Salah (6,5) : difficile de juger sa rencontre car l’Égyptien a globalement été discret. On l’a finalement peu vu avec le ballon mais il dépose deux fois ses adversaires directs sur les deux buts des siens (28e, 34e). On l’a aussi vu impliquer au pressing et effectuer deux retours défensifs qui ont bien dépanné. L’ailier a disparu en seconde période, avant de se signaler avec cette offrande parfaite pour l’entrant Jota (83e).

Firmino (4) : c’est un peu le point noir de cette soirée à Liverpool. L’attaquant aura été un, voire deux tons en dessous de ses partenaires. Il a peu tenté et n’a pas réussi grand-chose, comme cette remise tellement intelligente de la poitrine qui échoue d’un cheveu (41e). Le Brésilien s’est souvent mis au service du collectif et n’a presque rien eu comme occasion à se mettre sous la dent (75e). Il n’a toujours pas marqué cette saison. Remplacé par Minamino (90e +1) .

Mané (7,5) : voir ci-dessus.

