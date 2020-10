LOSC - RC Lens : les notes du match

Le grand retour du derby ! Cinq ans après, le choc entre les frères ennemis du nord de la France était de retour. Et ce n'était clairement pas un derby au rabais, puisque tant Lillois que Lensois signent un début de saison plus qu'intéressant. Au coup d'envoi, les Dogues étaient troisièmes, suivis des Sang-et-Or, quatrièmes et avec un petit point de moins seulement. L'équipe de Christophe Galtier était d'ailleurs la seule équipe invaincue avec Rennes en championnat. Pour ce match, les Lillois pouvaient plus ou moins compter sur leur onze type, mais leur rival devait composer sans Ganago, Fofana, Sylla, Medina et d'autres encore. Et finalement, c'est le LOSC qui s'est (largement) imposé.

La rencontre démarrait fort, et si Clauss était tout proche d'envoyer le ballon au fond de ses propres filets (7e), Sotoca s'offrait une frappe intéressante finalement captée par Maignan (9e). Un rythme assez soutenu pour commencer, et le but n'allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Il était œuvre de Burak Yilmaz dès la 11e minute de jeu. Au deuxième poteau sur un coup franc dévié par plusieurs joueurs de la tête, le Turc poussait le cuir au fond des filets avec le haut du crane. Les Lillois étaient dominateurs d'un match qui s'était calmé de façon conséquente après l'ouverture du score, et les Lensois peinaient à réagir.

Les Lillois étaient bien supérieurs

Leca devait même s'employer pour empêcher Yilmaz de signer son doublé (31e). L'expérimenté corse devait récidiver pour sauver les siens, avec une bonne sortie devant Luiz Araujo (42e), avant de contrarier les plans du Brésilien une deuxième fois, avec une frappe bien sortie en corner cette fois (44e). Dominateurs, les locaux géraient tranquillement la rencontre, pas franchement inquiétés par des Lensois globalement timides. Un avantage au score logique donc, sans pour autant livrer une prestation impressionnante. On attendait plus de spectacle en deuxième période, notamment côté Sang-et-Or...

Mais sur le coup d'envoi pratiquement, le LOSC doublait la mise ! Servi par Celik, Jonathan Bamba signait son troisième but de la saison. Inexplicablement seul devant le portier rival, il propulsait le ballon au fond (2-0, 47e). De quoi plonger les Lensois au fond du trou, et ce n'était pas fini, surtout que Gradit était expulsé à la 68e minute. Entré quelques minutes auparavant, Ikoné, servi par son homonyme Bamba, pliait la rencontre. Après un bon contrôle orienté qui mettait Clauss dans le vent, il battait Leca d'une belle frappe croisée (3-0, 69e). Haise n'était pas au bout de ses soucis, puisque Michelin, entré à la 71e minute, prenait la porte exactement trois minutes après. Réduits à neuf, les visiteurs n'ont logiquement rien pu faire, et Yusuf Yazici se mêlait à la fête après une nouvelle passe décisive de Bamba (4-0, 79e). Le score n'a plus bougé, et Lille va se coucher en tête de la Ligue 1.

L'homme du match : Bamba (8) : si l'ailier français a vécu une première mi-temps assez tranquille, son deuxième acte a tout simplement été exceptionnel. Il a inscrit le second but des siens d'un plat du pied maitrisé (48e), avant de couronner le tout en offrant par deux fois des passes décisives à Ikoné (69e), puis Yacizi (79e). Il a toutefois manqué d'un peu de lucidité dans le dernier geste peu avant l'heure de jeu (55e).

Les notes du match

LOSC

Maignan (6) : très peu inquiété dans le premier acte, le portier international français n'a eu qu'une frappe écrasée de Sotoca à se mettre sous la dent (9e). Vigilant sur un centre fuyant adverse et un tir en fin de match (57e, 90e+2), le dernier rempart a vécu une soirée pour le moins calme ce soir.

Çelik (6) : le latéral turc a comme à son habitude œuvré sans relâche dans son couloir droit en s'appuyant sur ses partenaires offensifs (20e, 26e, 28e, 85e).Il a fini par être récompensé au retour des vestiaires en offrant un but à Bamba (48e). Également auteur de plusieurs interventions défensives importantes (36e).

Fonte (7) : l'international portugais n'a pas eu de soucis à se faire dans le domaine aérien. Très bon dans ses interventions défensives (23e, 24e, 55e), le vétéran a formé une très bonne paire axiale avec Botman. Remplacé à la 82e par Soumaoro .

Botman (7,5) : extrêmement serein dans ses relances (24e), l'ancien défenseur de l'Ajax a rassuré de la plus belle des manières sa défense aux côtés de Fonte avec lequel il affiche déjà une excellente complémentarité. Également impeccable dans ses interventions défensives (26e, 37e, 39e, 57e), le défenseur néerlandais semble être la bonne pioche du mercato lillois.

Bradaric (6) : le latéral gauche croate a comme l'ensemble de la défense des locaux brillé dans ses interventions défensives (33e). Pas avare d'efforts dans son couloir gauche, il a très souvent profité du jeu dos au but de Yilmaz pour tenter de créer des brèches (61e, 66e).

Araujo (6,5) : très à l'aise techniquement balle au pied, le milieu offensif brésilien a par deux fois été tout proche d'offrir un second but à son équipe mais s'est vu devancer par une bonne sortie de Leca avant de manquer de lucidité dans le dernier geste sur l'action d'après (43e, 44e). Remplacé par à la 76e par Yazici qui n'a également eu besoin que d'une seule minute pour inscrire le quatrième but des siens sur une nouvelle offrande de Bamba (79e).

André (6) : passeur décisif sur l'ouverture du score de Yilmaz, le milieu de terrain lillois n'a cependant pas eu à se sublimer ce soir tant le jeu n'a pas penché sur lui. S'il n'a pas hésité à gratter quelques bons ballons, il a globalement été moins en vue que ses coéquipiers du milieu de terrain. Remplacé à la 65e par Xeka qui a mis de l'ordre dans ce milieu de terrain.

Sanches (6,5) : très en vue dans le premier acte, l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich a été à l'origine du premier but des siens en délivrant un bon coup-franc (11e). Exercice qu'il a beaucoup répété au cours du match (17e, 19e 34e). Également intéressant dans ses interventions défensives (3e). Remplacé à la 76e par Soumaré qui n'a pas eu le temps de réellement s'exprimer.

Yilmaz (6,5) : le goleador turc très à son avantage en début de match, a rapidement permis à son équipe de mener au score dans ce match en reprenant parfaitement de la tête un ballon dévié par André (11e). Son jeu dos au but et son impact physique ont globalement fait du mal aux Lensois. Remplacé à la 65e par Ikoné auteur d'une grosse rentrée et qui n'a eu besoin que de quelques minutes pour trouver le chemin du filet d'une belle frappe croisée (69e).

David (5) : la recrue estivale lilloise a mis du temps à rentrer dans son match, en attestent ses opportunités manquées. Trop hésitant et imprécis dans le dernier geste (3e, 40e, 41e), il a néanmoins été plus en jambes que lors de ses précédentes sorties. Une copie une nouvelle fois malheureusement bien pale pour la recrue star lilloise, à l'image de son manque de spontanéité devant le but à la 89e minute de jeu.

RC Lens