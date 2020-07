Juventus : Laurent Blanc encense Adrien Rabiot

Depuis son éviction brutale du PSG, Laurent Blanc conserve toujours un oeil avisé sur les performances de ses anciens joueurs. C'est la cas notamment pour Adrien Rabiot. Dans une interview accordée à Tuttosport, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain évoque l'adaptation du milieu de terrain à la Juventus. Après des premiers mois délicats, l'ancien Parisien semble avoir retrouvé son lustre d'antan avec notamment un but superbe marqué face à l'AC Milan cette semaine.

« Depuis la reprise, j'ai revu un Adrien très similaire à celui que j'ai entraîné au PSG. Plus entreprenant et dans le cœur du jeu, mais il peut encore faire mieux. Il doit devenir un milieu à 5/10 buts par saison, il n'a probablement pas encore compris combien il est fort. La Juve doit insister et faire preuve de patience car c'est un grand talent. Et le fait qu'Adrien joue à la place de Matuidi signifie qu'il est sur la bonne route car je sais combien il est difficile pour un entraîneur de se passer de Blaise, » a ainsi décrypté Blanc. Voilà qui devrait réjouir le principal protagoniste...