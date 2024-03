Affaire Nathan Douala : de nouvelles révélations mettent le Cameroun en danger

Il était devenu le chouchou du public camerounais lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Danseur fou des Lions Indomptables, qui ont échoué en huitièmes de finale face au Nigeria (2-0), Nathan Douala n’avait pas foulé les pelouses ivoiriennes mais ses qualités d’ambianceur avaient fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, de grosses révélations ont été faites sur le milieu offensif de Victoria United. En effet, le joueur de 17 ans fait partie des 62 joueurs suspendus par la fédération camerounaise de football pour avoir une double identité.

Un peu plus tard dans la journée, c’est Le Monde qui est allé de son lot de révélations. En effet, selon les indiscrétions de nos confrères, Nathan Douala s’appellerait en réalité Alexandre Bardelli et aurait 23 ans minimum. La fédération camerounaise de football était au courant de l’enquête menée par Le Monde avant la CAN 2023 et a décidé de ne faire aucun commentaire. Des faits qui, s’ils sont avérés, pourraient condamner le Cameroun à une exclusion des deux prochaines CAN.