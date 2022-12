Coupe du Monde 2022, Équipe de France : la belle déclaration d'amour d'Olivier Giroud à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, c'est l'amour fou ! Pourtant, tout n'a pas été tout rose entre eux. Lors de l'Euro 2020, les deux attaquants avaient eu un clash. Tout cela semble aujourd'hui très loin. Les deux champions du monde 2018 sont sur la même longueur d'onde et cela profite aux Bleus, qui peuvent compter sur eux. En conférence de presse ce mardi, Guy Stéphan a évoqué la "bromance" entre KM7 et Giroud. «Il y a une très bonne complicité entre eux, elle peut être moins forte, en tout cas, elle est très présente. Kylian aime bien avoir un joueur pivot devant lui, il l’a exprimé, c’est le cas. Il est capable de jouer dans d’autres organisations, comme il s’entend avec Dembélé et Antoine qui a une nouvelle position au milieu. Ça rayonne. L’ambiance est rayonnante.»

Sur le terrain, où ils enchaînent les buts et les records, comme en dehors, le Parisien et le Milanais s'entendent à merveille. D'ailleurs, on a pu en avoir un petit aperçu dimanche lors de la célébration du premier but des Bleus face à la Pologne. Les deux hommes se sont pris dans les bras et enlacés en se regardant amoureusement. Ce qui a d'ailleurs inspiré les internautes. Face aux journalistes aujourd'hui, Olivier Giroud est revenu sur cet instant particulier. «Il n'y avait rien de calculé. Cela fait une belle photo, les montages m'ont fait rire. Mais le football fait vivre des moments comme cela, ce n'est pas un but victorieux, mais chaque match est difficile à gagner, marquer le premier but, c'est une étape importante. Ma relation avec Kylian a toujours été bonne, cela se voit sur le terrain. On prend du plaisir à évoluer ensemble. On donne du plaisir aux supporters.»

Giroud adore Mbappé

Puis, il a encensé KM7 : «c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Il est incroyable et toujours jeune, il peut encore progresser, mais il est très efficace. Depuis le début du tournoi, il est déterminant pour nous, il est, si je peux dire, le meilleur attaquant avec qui j'ai joué dans toutes les équipes que j'ai pu jouer. Je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur de Kylian, j'espère que cela va arriver vite, il va battre tous les records, on le sait tous. Il est incroyable. Il parle peu, il se concentre sur ce qu'il a à faire sur le terrain, s'il se sent bien comme ça et qu'il performe, c'est bien pour nous.»

Enfin, quand on lui a demandé quel était le meilleur numéro 9 du Mondial, Olivier Giroud n'a, une fois de plus, pas pu s'empêcher de mentionner son jeune coéquipier. «Qui est le meilleur attaquant du Mondial ? Je pense à Ibrahimovic, il m'a désigné comme le meilleur attaquant de la Coupe du Monde. Pour de vrai, je ne sais pas, je ne peux pas dire qui est le plus fort. Pour moi, l'ailier le plus fort, c'est Kylian, mais ce n'est pas un vrai numéro 9. Je ne pourrais pas en citer un en particulier.» Ce qui est sûr en revanche, c'est que Kylian Mbappé est bien dans son cœur aujourd'hui. C'est décidément l'amour foot entre eux !