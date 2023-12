Gérone veut piocher dans la réserve du Barça

Le 10 décembre 2023, Gérone réalisait un gros coup en dominant le FC Barcelone à Montjuïc (4-2). Quelques jours après avoir relégué le voisin catalan à 9 longueurs au classement, il s’avère que l’actuel leader de Liga compte à nouveau frapper sous la ceinture du Barça, mais cette fois-ci en dehors du terrain. Selon les informations de SPORT, Gérone courtise avec insistance une jeune pépite barcelonaise.

En effet, le média espagnol indique que le club catalan a envoyé pas moins de cinq recruteurs au cours des derniers mois pour superviser Mika Faye. Inconnu du grand public, ce jeune prodige sénégalais s’est imposé progressivement comme un rouage essentiel de l’effectif du Barça Atlètic, équipe réserve du champion d’Espagne en titre. Or, la tâche s’annonce loin d’être évidente pour Gérone car Xavi, qui tient en haute estime son protégé, n’a pas l’intention de s’en séparer. Et pour cause, SPORT nous indique que le Sénégalais est pressenti pour participer au match amical opposant la formation espagnole au Club América de Mexico à l’occasion de la trêve hivernale. De son côté, Mika Faye souhaite poursuivre sa progression au Barça en vue d’y imposer dans un futur proche.