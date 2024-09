Équipe de France : Manu Koné a déjà mis tout le monde dans sa poche !

Manu Koné se souviendra longtemps de cet été 2024. En effet, l’ancien joueur du Toulouse Football Club a participé à la belle épopée de l’équipe de France U23 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Précieux pour les siens et surtout pour Thierry Henry, le milieu de 23 ans a montré des choses très intéressantes lors du tournoi. Ce qui n’a pas échappé à l’AS Roma. En effet, la Louve a mis la main sur le vice-champion olympique durant le mercato d’été. Après plusieurs saisons au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, Koné est donc parti découvrir la Serie A dans la capitale italienne. Il a d’ailleurs débuté sous ses nouvelles couleurs à l’occasion de la rencontre face à la Juventus (18 minutes jouées).

La suite après cette publicité

Koné est monté en puissance

Deux jours avant, il avait vécu un autre moment fort de sa jeune carrière puisqu’il a été sélectionné pour la première fois en équipe de France A. Il a notamment profité de l’absence d’Adrien Rabiot (sans club) pour se faire une place dans la liste de Deschamps. De quoi prolonger le bel et fol été de Koné. Un sujet qu’il a d’ailleurs évoqué en conférence de presse à Clairefontaine. «ça a été un tournant très rapide. Tout s’est fait vite et je sais que c’est un tournant dans ma carrière. Je suis en équipe de France, j’ai été transféré à la Roma, à moi de prouver que je peux rester. C’est une grande fierté d’être appelé chez les A, c’est un rêve que j’avais à court terme.»

À lire

EdF : Jules Koundé est cash sur Kylian Mbappé

Un rêve devenu réalité. Vendredi, le natif de Colombes est entré en jeu vendredi à la place de Youssouf Fofana (58e) face à l’Italie. Très engagé, parfois un peu trop, le milieu a vécu une première peu évidente. Lundi, il a enchaîné avec une première titularisation face à la Belgique en Ligue des Nations. Associé à N’Golo Kanté et à Mattéo Guendouzi au départ, le joueur de la Louve a été averti très rapidement après une grosse faute sur Onana, à la suite d’une perte de balle (4e, carton jaune). Mais il n’est pas sorti de son match. Bien au contraire. Agressif et toujours très impliqué, il est monté en puissance et il a apporté du caractère et de la personnalité dans l’entrejeu. Il a osé et n’a pas été impressionné, tout en ayant peu de déchet dans le jeu.

La suite après cette publicité

Il a marqué des points

La Rédaction FM l’a d’ailleurs élu homme du match et lui a donné la note de 7. Le Français a aussi fait forte impression sur ses coéquipiers, notamment Mattéo Guendouzi. «Il a fait un très bon match. Il nous a beaucoup aidé dans la récupération du ballon. Il a été très propre. J’espère qu’il ne fera pas ce match-là pendant le derby de Rome parce qu’on va jouer contre lui bientôt. C’est de très bon augure pour la suite. Je trouve qu’individuellement, tout le monde a su faire un bon match. Donc c’est vraiment bien pour le collectif». Même son de cloche du côté de Jules Koundé. «Très bien. J’ai trouvé qu’il est monté en régime. Après un début un peu difficile, derrière, il a fait un super match, que ce soit à la récupération, dans les orientations.»

Il a ajouté : «il y a eu quelques passes qui ont aussi été bien senties. Vraiment, il a fait un très bon match.» Didier Deschamps est du même avis. « Il a fait une entrée même s’il s’est fait cartonner très tôt. Pour un milieu défensif, ce n’est pas l’idéal. Ça doit passer par là. Si on était en qualification, j’aurais peut-être fait différemment. Il y a des étapes à franchir, notamment au milieu où il y a trois joueurs absents plus Warren (Zaïre-Emery) qui est blessé. Mais c’est bien ce qu’il a fait.» Manu Koné, qui a marqué des points, a fini en beauté son été 2024.