France - Belgique : les notes du match

Battue 3 buts à 1 au Parc des Princes vendredi dernier par l’Italie, l’équipe de France a très mal démarré son parcours en Ligue des Nations. Dernièrement du classement du groupe A2, elle devrait se refaire la cerise à l’occasion de la réception de la Belgique au Groupama Stadium de Lyon. Deux mois après avoir sorti les Diables Rouges en huitième de finale de l’Euro (1-0), les Bleus restent un adversaire difficile à manœuvrer pour les partenaires de Kevin De Bruyne. Mais ce soir, en raison du calendrier plus que chargé de cette saison 2024/2025, Didier Deschamps décidait d’aligner un onze de départ très expérimental avec les titularisations, entre autres, de Lucas Digne, Mattéo Guendouzi et de Manu Koné. Sans parler d’un trio d’attaque complètement inédit Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Capitaine décrié, Kylian Mbappé débutait donc sur le banc.

La suite après cette publicité

Contrairement à l’Euro, les Belges ont décidé cette fois de jouer plus haut et d’aller presser les Tricolores. Un choix qui a mis Manu Koné immédiatement sous pression, averti dès la 4e minute après deux tacles très en retard. Autre preuve du changement tactique opéré par Domenico Tedesco : le positionnement de Kevin De Bruyne. Installé devant sa défense en Allemagne, le Cityzen retrouvait ce soir son vrai poste, un cran plus haut. Et ça s’est tout de suite ressenti. À l’origine des deux premières actions chaudes belges (6e, 9e), KDB a démontré qu’il était l’homme à tout faire de son équipe puisqu’il s’est même autorisé un retour défensif XXL sur Randal Kolo Muani (12e). Le Français avait beau réclamer un penalty, le ralenti confirmait la bonne intervention du Belge. Inoffensive, l’équipe de France ne faisait que subir. Incapables de faire plus de deux passes, les Bleus étaient promis à une nouvelle sortie compliquée.

À lire

EdF : la réponse froide de Didier Deschamps aux critiques

Manu Koné a marqué des points

Mike Maignan était encore l’obligé de sortir le grand jeu (18e) et le Tricolore le plus entreprenant était Guendouzi (14e). Un détail qui en disait long sur l’animation offensive des Bleus. Au final, ça n’a pas été grandiose, mais les hommes de Didier Deschamps ont su profiter de la domination stérile adverse pour inverser la tendance. Plus appliqués dans la conservation de balle, les Français profitaient de l’activité de Guendouzi et des quelques fulgurances de Dembélé pour créer les premières brèches. Et ça a fait mouche, un peu contre le cours du jeu. Après une première tentative envoyée sur la lune (22e), Kolo Muani reprenait victorieusement un tir dévié de Dembélé (1-0, 30e). Deux mois après avoir provoqué le csc fatal de Vertonghen à l’Euro, RKM confirmait son statut de bête noire des Belges. La frustration avait changé de camp et les Français regagnaient les vestiaires avec l’avantage au score.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la domination tricolore se confirmait, à l’image d’un Manu Koné très en vue dans l’entrejeu. Précieux à la récupération et impressionnant de solidité sur chaque duel, le nouveau joueur de l’AS Roma a su se libérer au fil des minutes. En deux minutes, il s’est même procuré deux occasions de but (52e, 54e). Dominateurs, les Bleus ont ensuite fait le break de manière méritée. Et de quelle manière ! Après avoir fixé deux défenseurs par un crochet, Dembélé est allé crucifier Casteels en envoyant une mine du gauche dans sa lucarne (2-0, 57e). L’action que le joueur du PSG a si souvent conclue par une frappe en tribune a cette fois-ci fait mouche. La messe était dite. Didier Deschamps pouvait alors procéder à des changements et c’est ainsi que l’on a pu voir Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Antoine Griezmann et Michael Olise sur la pelouse du Groupama STadium. L’occasion pour Mbappé de s’illustrer avec deux frappes (73e, 78e), mais sans réel danger. Malgré les interrogations liées à la composition de départ très expérimentale proposée par DD, la France a su réagir pour s’imposer. Une victoire qui permet aux Bleus de se relancer après le couac face à l’Italie et de prendre la deuxième place du groupe A2 à la Belgique.

L’homme du match : Manu Koné (7) : titularisé dans l’entrejeu des Bleus pour la première fois de sa carrière, le nouveau joueur de l’AS Rome a été brillant à Lyon. Pourtant en difficulté en début de match, le joueur de 23 ans est sacrément monté en puissance. Dégageant une assurance appréciable à observer chez un joueur de l’équipe de France, il a été le joueur qui a récupéré le plus de ballons ce soir. Dans les duels, l’ancien de M’Gladbach a été aussi souverain en étant celui qui a remporté le plus de duels dans le match. Offensivement, il n’a pas forcément pesé mais il n’a perdu aucun ballon, ce qui a permis à son équipe de construire ses offensives sans souci. Il a clairement marqué des points pour être un candidat récurrent des prochaines listes de Didier Deschamps. Un gros match de sa part face à un entrejeu belge franchement triste ce soir.

La suite après cette publicité

France

- Maignan (6) : concentré dans ses buts, le natif de Cayenne a réalisé une prestation sérieuse de bout en bout. N’ayant pas de gros duels à gérer, le portier de l’AC Milan a repoussé les quelques tentatives belges (70e, 71e) et n’a pas raté ses relances. Auteur de quatre parades, il a été largement au niveau face à une pauvre adversité.

- Digne (5) : ayant la confiance de Didier Deschamps au poste de défenseur gauche, le joueur d’Aston Villa avait un rôle de titulaire à acquérir. Finalement, il n’a pas réalisé la prestation du siècle mais a été serein face à un Dodi Lukebakio très triste ce soir. Offensivement, quelques incursions mais c’est bien moins tranchant qu’un Théo Hernandez. Il faudra montrer plus pour espérer s’installer à ce poste.

La suite après cette publicité

- Upamecano (5) : face à une attaque belge en grande difficulté, le défenseur du Bayern Munich n’a pas eu beaucoup de soucis à se faire. Très peu sollicité face à un Loïs Openda à côté de la plaque, Upamecano a perdu quelques duels mais a été globalement solide. Un match relativement difficile à noter tant il n’a pas eu beaucoup de travail à fournir. Ses relances ont été d’une grande qualité.

- Saliba (5) : encore titularisé au sein de la charnière centrale des Bleus, le défenseur d’Arsenal a été performant face à une attaque belge très pauvre. Malgré quelques frayeurs à la relance, il a été d’une solidité appréciable. Il a de beaux jours devant lui en étant l’un des tauliers défensifs de cette équipe de France.

- Koundé (6,5) : taulier de l’équipe de France lors du dernier Euro, le joueur du Barça a encore prouvé qu’il était l’un des cadres de la France ce lundi. Fort dans les duels, il a mis Jérémy Doku dans sa poche. Offensivement, l’ancien Bordelais a prouvé qu’il était largement au niveau en aidant souvent Ousmane Dembélé et en adressant plusieurs centres dangereux. En phase défensive, il a colmaté plusieurs brèches et son sens de l’anticipation a été très important à travers plusieurs interceptions bien senties. Parfois dépassé par un Doku remuant en seconde période, Koundé a vite remis de l’ordre et a montré qu’il était l’un des patrons de cette équipe de France.

- Kanté (5,5) : encore positionné devant la défense des Bleus, l’ancien de Chelsea n’a pas particulièrement brillé mais il n’a vraiment pas été mauvais. Utile à la récupération, il n’a pas pris beaucoup de risques offensivement malgré quelques frappes timides (43e). Toujours aussi propre au retour des vestiaires, il a réalisé une bonne prestation globalement.

- Guendouzi (5) : appelé en renfort, l’ancien Marseillais jouait gros ce lundi. Il a répondu présent. Souvent présent dans les duels et avalant les kilomètres tel un marathonien, le chevelu du milieu français a eu un gros abattage. Techniquement, il a montré certaines lacunes mais n’a pas perdu de ballons graves. Face à un milieu belge parfois amorphe, il a pu également se projeter offensivement et tenter sa chance par moment. Quelques ballons perdus qui ont terni sa prestation par moment. Il aurait également pu faire plus de différences balle au pied.

- Koné (7) : voir ci-dessus.

- Dembélé (5,5) : ces dernières semaines, Dembouz a été à la traîne. En manque d’inspiration totale lors de ces dernières rencontres, l’attaquant du PSG a été bien plus incisif ce soir. Pour autant, sa première mi-temps a été compliqué avec de nombreux ballons perdus et une incapacité à prendre de vitesse les défenseurs adverses. Mieux rentré lors du second acte, l’ambidextre a été plus explosif et ses feintes ont mieux marché. Récompensé par un beau but (57e), il s’est bien ressaisi.

- Thuram (5) : sur le flanc gauche de l’attaque, Thuram a été généreux. Utile dans le jeu dos au but de ses coéquipiers, l’Interiste n’a pas hésité à prendre la profondeur pour faire parler sa vitesse. Pour autant, il s’est éteint au fil des minutes et a été de moins en moins en vue. Même s’il a souvent eu de bonnes idées, il a parfois manqué de précision technique pour les faire naître. Titulaire à un poste qui ne lui est pas naturel, il n’a pas réalisé une prestation très satisfaisante mais il n’a pas été mauvais, loin de là.

- Kolo Muani (5,5) : aligné à la pointe de l’attaque, le Parisien a été intéressant ce lundi soir. Assez serein techniquement, il a été parfois discret dans le jeu. Touché qu’à 17 reprises, il n’a pas été un relais providentiel pour ses coéquipiers mais sa présence en phase offensive a souvent offert des espaces à ses coéquipiers. C’est comme ça qu’il a ouvert le score en étant à la conclusion d’une belle action des siens. Froid de réalisme, il n’a pas pu pesé plus mais sa prestation est de bon augure pour la suite.

Belgique

Casteels (5) : auteur d’un bon début de match avec plusieurs arrêts, le gardien belge repousse mal une frappe trop écrasée d’Ousmane Dembélé qui termine sur Randal Kolo Muani, le buteur parisien ne se fait pas prier et ouvre le score (29e). Battu sur la magnifique frappe d’Ousmane Dembélé sous la barre (57e), il encaisse un second but qui ne lui semble pas imputable. Malgré cette petite erreur qui coûte cher en première période, le remplaçant de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges a malgré tout rendu une belle copie dans les buts pour sa 16e sélection (7 arrêts).

Castagne (3) : où-est passé Castagne ? Invisible ce soir, le latéral de Fulham n’a rien apporté ou presque sur son côté, que ce soit défensivement ou offensivement. Son association avec Dodi Lukébakio sur l’aile droite aura été un poids pour les hommes de Domenico Tedesco, tant les deux hommes n’auront pas su peser sur la rencontre face aux Bleus. Remplacé par Thomas Meunier (82e), mis en difficulté sur chaque accélération d’un Bradley Barcola qui a beaucoup tenté après son entrée.

Faes (3) : fusillé sur sa ligne par Randal Kolo Muani sur le premier but, l’ancien Rémois n’a pas pu faire mieux que dévier la frappe du numéro 12 tricolore dans ses buts. En première mi-temps, Faes est passé tout proche de réaliser la passe décisive de l’année pour Loïs Openda après un rush solitaire, mais le buteur belge n’est finalement pas parvenu à conclure. À l’image du reste de l’équipe belge, complètement désorganisée en fin de rencontre, il aura beaucoup souffert face aux transitions rapides des Bleus en seconde période.

Debast (4,5) : à 21 ans, le joueur formé à Anderlecht a délivré une prestation pleine de personnalité à la relance, un peu moins défensivement. Trop rarement mis sous pression par l’attaque française, le défenseur du Sporting Portugal s’est beaucoup projeté balle au pied pour tenter de créer des décalages en première mi-temps. Malgré un excellent retour sur Bradley Barcola (83e), Debast aura un peu sombré comme le reste de son équipe en seconde mi-temps, l’entrée de Kylian Mbappé l’a notamment mis en grande difficulté dans sa gestion de la profondeur.

Theate (3,5) : le défenseur de l’Eintracht Francfort n’a remporté aucun duel (0/1 duel aérien, 0/2 duel au sol) en première mi-temps. Mis en difficulté par la vitesse d’Ousmane Dembélé sur son côté droit, l’ancien Rennais a semblé en difficulté dans son rôle de latéral gauche/défenseur central hybride. En retard sur chaque ballon ou presque, il est trop loin d’Ousmane Dembélé sur la frappe qui mène au premier but des Bleus et sur le deuxième but de l’ancien Bacelonais (58e).

Tielemans (4) : auteur d’un bon début de match dans l’utilisation du ballon, le milieu des Villans s’est un peu éteint au fur et à mesure de la rencontre. Il écope d’un carton jaune pour une grosse faute à retardement sur Manu Koné (38e). Toujours aussi précieux à la passe, l’ancien Monégasque est parvenu à créer plusieurs situations grâce à la qualité de son jeu long. (15/17 passes réussies, 2/2 passes en profondeur réussies), mais son impact défensif trop faible aura coûté aux Diables Rouges ce soir. Remplacé par Orel Mangala (59e), l’ancien Lyonnais n’aura rien apporté pour son retour au Groupama Stadium.

Onana (5) : aligné aux côtés de son compère d’Aston VIlla, la tour de contrôle du milieu des Diables Rouges a délivré un bon match dans l’impact. Toujours aussi intéressant à la récupération (83 % de duels gagnés), il n’a cependant que très peu apporté avec le ballon ce soir (8 ballons perdus). Il passe à quelques centimètres de réduire la marque sur corner (58e). L’ancien milieu de terrain d’Everton, qui a joué l’intégralité de la rencontre, a permis aux Belges de ne pas complètement prendre l’eau en fin de match.

Lukebakio (3) : tout proche d’inscrire le premier but dès la sixième minute sur une merveille de ballon de Kevin de Bruyne, le Sévillan a pêché dans le dernier geste. Très brouillon pendant tout le match, Lukébakio a tout raté ou presque ce soir avec seulement quatre passes réussies et onze ballons perdus en une heure de jeu. Remplacé par Johan Bakayoko (59e), malgré son envie débordante, le joueur du PSV Eindhoven n’aura finalement pas eu plus de chance que son prédécesseur.

De Bruyne © (6) : dans la lignée de son excellent match face à Israël, le capitaine belge a de nouveau été étincelant en début de rencontre. Toujours aussi brillant à la passe, le joueur de Manchester City a rendu une prestation impeccable dans cet exercice (3 passes clés, 6/7 passes en profondeurs réussies). Ominprésent entre les lignes dans la construction du jeu des Diables Rouges, KDB aurait pu rentrer au vestiaire avec au moins une passe décisive si les attaquants belges avaient été plus tranchants. Plus en dedans au retour des vestiaires, il aura tout de même était à l’origine de tous les bons coups belges ce soir.

Doku (4,5) : match frustrant pour l’ailier de 22 ans. L’ancien Rennais n’a pas eu beaucoup de ballons intéressant à jouer en première mi-temps. Au retour des vestiaires, il y a eu du mieux, mais face à un Jules Koundé en jambes, dans la lignée de son Euro, le joueur de Manchester City n’a pas eu l’impact attendu. Toujours aussi percutant sur son côté gauche, le natif de Borgerhout a tenté de faire parler la foudre en seconde période, sans succès face à une défense bleue bien en place. Remplacé par Julien Duranville (82e), très remuant le joueur du Borussia Dortmund a montré de belles choses, mais il était un peu esseulé sur son côté gauche.

Openda (4) : pour son retour sur les pelouses françaises, l’ancien Lensois a eu énormément d’activité sur le front de l’attaque belge en première période. Averti d’entrée pour un geste d’humeur sur Lucas Digne (8e), l’attaquant du RB Lepzig a multiplié les appels dans la profondeur sans pour autant trouver la faille dans la défense Bleue. Il a complètement disparu en seconde mi-temps jusqu’à sa sortie à la 68e, remplacé par Charles de Ketelaere, auteur d’une frappe quelques secondes après son entrée, avant de disparaître à son tour.