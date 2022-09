LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter Leipzig

Demain soir, le Real Madrid, tenant du titre, va affronter Leipzig pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Invaincus depuis le début de l'année, les Merengues comptent poursuivre ainsi dans la plus belle des compétitions.

Pour ce choc, Carlo Ancelotti devra faire notamment sans Karim Benzema, Eder Militão et Lucas Vazquez, tous les deux blessés. En revanche, il pourra compter sur un groupe de 21 joueurs. Un groupe où on retrouve les indéboulonnables Courtois, Kroos et Modric.

Le groupe du Real Madrid :

Courtois, Lunin, Luis Lopez, Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, F.Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Hazard, Asensio, Vinicius Jr, Rodrygo, Mariano.

