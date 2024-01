Crystal Palace : la sensation Michael Olise affole les cadors anglais

Rares sont les ailiers en meilleures formes que Michael Olise en Angleterre. Samedi dernier, à Selhurst Park, le jeune tricolore (22 ans) a fait basculer le derby londonien face à Brentford (3-1), pour le compte de la 20e journée de championnat. Si le très talentueux Keane Lewis-Potter s’est illustré en premier pour les Bees, en ouvrant la marque tout en inscrivant son deuxième but de la saison (2e, 0-1), Michael Olise lui a répondu dans la foulée d’une finition pour le moins acrobatique (14e, 1-1). Puis, ce dernier a de nouveau frappé, cette fois-ci pour venir anéantir les espoirs adverses, après avoir fixé toute la défense de Brentford (58e, 3-1). Un doublé et une victoire, une journée au boulot pour le natif de Londres.

Il faut dire que Michael Olise enchaîne les belles prestations, puisqu’il avait déjà fait trembler les filets du Stamford Bridge le 27 décembre, même si c’est son compère Noni Madueke qui avait eu le dernier mot (2-1). Face à Chelsea, l’ailier droit des Eagles avait posé de nombreux soucis à Levi Colwill, défenseur central de formation obligé de dépanner sur le couloir gauche. Souvent pris dans le un-contre-un, la pépite des Blues n’avait pas su contenir l’insaisissable Olise, trop vif dans ses appuis. Difficile de lui en vouloir. Et ce n’est pas Joško Gvardiol qui dira le contraire, car Manchester City a également subi le sang-froid de l’ancien joueur de Reading. Le 16 décembre dernier, Crystal Palace est allé chercher le point du nul à l’Etihad grâce au pénalty déterminant de sa pépite de 22 ans, dans les arrêts de jeu (90e, 2-2). Face à Brighton aussi, le 21 du même mois, Olise s’était mis en avant en distillant un délice de centre vers Jordan Ayew, buteur (1-1).

Transfert avorté, grave blessure… et alors ?

Le retour au premier plan de Michael Olise n’est pas à prendre à la légère. Le 25 juin dernier, avec les Bleuets, lors de la deuxième journée de la phase de groupe de l’Euro Espoirs, la jeune promesse inscrivait l’unique but de la rencontre face à la Norvège d’une frappe limpide (0-1). Hélas, quelques instants plus tard, il cédait sa place, touché à la cuisse. Une blessure plus grave que prévu. En effet, l’attaquant de Crystal Palace a finalement été éloigné des terrains jusqu’au 11 novembre 2023 et un match contre Everton en Premier League. Au total : 11 journées manquées. Beaucoup pour le club de Roy Hodgson, peu réputé pour son jeu offensif.

Pire encore, durant l’été, Michael Olise a dû faire face aux nombreuses sollicitations, et plus particulièrement celle de Chelsea. Passé par l’académie des Blues, l’ailier droit aurait pu rejoindre son frère dans le sud-ouest de Londres, qui évolue dans les catégories jeunes. Fort de sa politique axée sur le développement des meilleurs talents du monde entier, Chelsea était tout proche de signer l’ex-meneur de jeu de Reading en Championship, avant qu’il ne décide finalement de prolonger l’aventure à Crystal Palace. Une décision assez surprenante même si Mauricio Pochettino et les siens peuvent désormais profiter d’une autre patte gauche, celle de Cole Palmer, encore XXL samedi face à Luton Town (2-3).

Le constat est simple, Michael Olise est un joueur de caractère. Ses célébrations - devenues virales outre-Manche - et son arrogance se justifient, tandis que son duo avec Eberechi Eze marche du feu de Dieu. Les deux se ressemblent dans le parcours et progressent main dans la main. Le joueur de 25 ans s’était révélé à QPR, en Championship, avant de rejoindre Crystal Palace à l’été 2020, aux côtés d’un certain Marc Guehi, autre élément incontournable dans les rangs des Eagles, là où Olise était débarqué un an après, en 2021, après avoir explosé à Reading en deuxième division. Avec 5 réalisations et 1 passe décisive à son actif, en seulement 9 matchs de Premier League, l’international espoir (7 capes, 1 but) a définitivement retrouvé de sa splendeur. Blessé, il manquera aux siens ce soir face à Everton en FA Cup.

Hier en conférence de presse, Roy Hodgson a donné de ses nouvelles. «Comme vous l’avez probablement vu lors du match contre Brentford, Michael Olise a dû sortir juste à la fin. Il a senti une gêne aux ischio-jambiers lors du dernier sprint qu’il a effectué du match. Malheureusement pour nous, il ne participera pas à ce match. Nous devrons le soigner et espérer qu’il revienne le plus tôt possible. Combien de temps est-il absent ? Je ne peux pas répondre à cette question, j’en ai peur.» Un petit coup d’arrêt pour le joueur, qui en a vu d’autres. Cela n’empêche pas les clubs de s’intéresser à lui. Ce jeudi, The Sun assure que Manchester United s’intéresse à lui et compte même en faire la première recrue de Sir Jim Ratcliffe. Arsenal a aussi été cité comme un prétendant, tout comme Liverpool selon le Daily Mail. On imagine que Chelsea l’a aussi toujours à l’œil. Les prochains mois risque d’être animés pour Olise.