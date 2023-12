Vidéo : l’incroyable slalom victorieux de Cole Palmer

Chelsea est en train de confirmer son redressement du moment. En déplacement sur la pelouse de Luton Town, le club de la capitale a pris une large avance de trois buts, grâce notamment à un doublé de Cole Palmer, pour finalement s’imposer dans la douleur 3-2.

Si le premier but est qualifié d’opportuniste, le second il ne le doit qu’à son talent. Lancé sur une passe en profondeur de Jackson, l’ancien Cityzen s’est offert un numéro entre les défenseurs des Hatters pour marquer dans le but presque vide.