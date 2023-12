Premier League : Chelsea se fait peur à Luton Town mais finit 2023 par une victoire

Pour le compte de la 20e journée de la Premier League, Chelsea, toujours irrégulier sur ce mois de décembre (4 victoires, 3 défaites) et cloîtré en fin de première partie de tableau, se déplaçait sur la pelouse du promu Luton Town, auteur de deux victoires de rang en championnat. Pour leur dernière échéance de l’année civile 2023, les Blues souhaitaient finir sur une note positive et se relancer ainsi dans la course au top 5. De son côté, les Hatters, premiers relégables, pouvaient sortir de la zone rouge en cas de résultat positif et prendre un pas d’avance dans la course au maintien.

Mais très vite, les visiteurs se montraient très vite efficaces… Profitant d’une relance hasardeuse d’Issa Kaboré dans sa propre surface, Cole Palmer prenait son temps pour envoyer une frappe puissante dans le petit filet gauche de Thomas Kaminski (1-0, 12e), et ne faisait que confirmer sa bonne forme de cette première partie de saison. Malgré quelques frayeurs du club basé à Kenilworth Road, les hommes de Mauricio Pochettino doublait la mise par l’intermédiaire de Noni Madueke, trouvé par Palmer, qui crucifiait le portier adverse au premier poteau (2-0, 37e).

Palmer l’insatiable

Au retour des vestiaires, les Londoniens continuaient de mettre la pression sur leur adversaire de l’après-midi afin de confirmer leur ascendant sur l’ex-pensionnaire de Championship. C’est finalement Palmer, encore lui, qui se montrait décisif avec un doublé : bien servi par Nicolas Jackson dans le dos de la défense orange, l’ancien de Manchester City se jouait du dernier rempart avant de pousser le ballon dans le but vide, malgré le retour de deux défenseurs (3-0, 70e), pour son 8e but en PL. Néanmoins, il fallait s’attendre au réveil des Hatters de Rob Edwards…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Chelsea 28 20 3 8 4 8 34 31 18 Luton 15 19 -14 4 3 12 23 37

Car oui, Elijah Adebayo réduisait la marque juste avant le dernier quart d’heure (74e) mais une position de hors-jeu obligeait l’arbitre à l’annuler, avant de trouver la transversale (80e). Ross Barkley marquait enfin face à son ancien club sur un corner dévié de la tête au premier poteau (3-1, 80e). Malheureux à deux reprises devant le but, le numéro 11 de Luton s’illustrait en renard des surfaces pour reprendre le ballon et réduire l’écart à un petit but (3-2, 86e). Ce n’était pas suffisant pour faire flancher Chelsea, qui reste 10e au classement mais se rapproche quelque peu de l’Europe.