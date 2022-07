Séville : Oussama Idrissi vers un nouveau prêt

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le FC Séville, Oussama Idrissi devrait repartir en prêt pour la saison prochaine. L'attaquant marocain de 26 ans ne rentre pas dans les plans de Julen Lopetegui. Selon AS, l'ailier international des Lions de l'Atlas (7 sélections) devrait rejoindre le Feyenoord. Formé aux Pays-Bas et principalement au Feyenoord Rotterdam, Idrissi s'est notamment fait remarquer lors de la saison 2019/2020 à l'AZ Alkmaar avec qui il a réalisé une saison intéressante (33 matchs/15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues).

Le club andalou l'a remarqué et il a donc signé à Séville contre 12 millions d'euros. Cependant, la magie n'a pas opéré. En 6 mois, il n’a joué que 10 matchs pour aucun but et deux passes décisives. Cela a conduit à un premier prêt vers l'Ajax Amsterdam lors du mercato hivernal de la saison 2020/2021. La saison passée, une seconde tentative lui a été donnée pour qu'il puisse prouver son niveau. Mais encore une fois, le joueur n'a pas brillé (sept matchs, aucun but ni passe décisive). Le dernier prêt a été réalisé l'hiver dernier, Oussama Idrissi a fait six mois à Cadix (13 matchs pour un but), qui a essayé de le récupérer pour la saison à venir. Mais d'après le journal espagnol, le Feyenoord est en pole sur le dossier.