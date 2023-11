LdC : Erling Haaland bat le record de Kylian Mbappé

Déjà assuré de disputer les 8es de finale, Manchester City a consolidé sa première place dans le Groupe G en arrachant la victoire face au RB Leipzig (3-2), mardi soir en Ligue des champions. Après avoir fait le break en première période, les Allemands ont longtemps cru l’emporter. Mais c’était sans compter sur la force de caractère des Anglais qui sont progressivement revenus dans la partie avant de l’emporter.

Buteur à la 54e minute, Erling Haaland a été l’un des grands artisans de la victoire des Citizens à l’Etihad Stadium. Au-delà du résultat, l’attaquant norvégien est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en C1, comme le relaye As ce mercredi. Du haut de ses 23 ans et 4 mois, l’ancien joueur du Borussia Dortmund devance Kylian Mbappé (23 ans et 10 mois) et Lionel Messi (24 ans et 4 mois), quelques jours après avoir établi un nouveau record en Premier League en fêtant son 50e but en seulement 48 participations face à Liverpool.