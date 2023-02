L’Atlético a contacté Dani Ceballos

Libre de tout contrat en juin prochain, Dani Ceballos (26 ans) a convaincu la direction du Real Madrid de changer d’avis sur lui. Donné partant, le milieu de terrain pourrait finalement prolonger son bail avec la Casa Blanca. Mais les Merengues vont devoir faire vite.

Depuis le 1er janvier, Ceballos peut choisir le club de son choix. Et après des approches de l’AC Milan et d’Aston Villa -toutes les deux repoussées- l’ancien du Betis a, selon Marca, reçu un appel de l’Atlético de Madrid ! Aucune offre concrète n’a été faite, mais le pacte de non-agression entre les deux rivaux madrilènes n’existe plus !

