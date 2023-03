La Juventus optimiste pour prolonger Ángel Di María

La suite après cette publicité

Arrivé libre l’été dernier après l’expiration de son contrat avec le PSG, Ángel Di María (35 ans) s’est rapidement imposé comme un cadre de l’effectif de Massimiliano Allegri. L’Argentin, qui avoue apprécier sa nouvelle vie dans le Piémont, pourrait bien prolonger son aventure avec le club turinois, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Selon la Gazzetta dello Sport, l’optimisme serait de mise chez les dirigeants turinois. Le champion du monde 2022, conscient qu’il devra poursuivre en Europe pour rester compétitif et pousser jusqu’à la Copa America 2024 - l’un de ses grands objectifs -, n’a d’ailleurs jamais écarté l’idée de rester une saison de plus. Si la Juventus n’est pas assurée de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine, l’argument ne serait pas rédhibitoire aux yeux de l’ancien joueur du PSG. Conscient que son club a connu une meilleure santé d’un point de vue financier, Di María pourrait même s’accorder à baisser son salaire pour rester, lui qui émarge à 6 M€ par an actuellement.

