Nantes-Juventus : le génie Angel Di Maria a bluffé tout le monde

La suite après cette publicité

Nantes croyait en l’exploit, mais Angel Di Maria a rapidement mis un terme aux doux rêves jaune et vert. Auteur d’un coup de génie dès la cinquième minute, l’Argentin a doublé la mise sur penalty à la 17e, avant de réaliser le triplé en fin de match. Trois buts qui ont scellé le sort des Canaris et qui ont permis à l’Argentin de devenir le dixième Bianconero de l’histoire du club turinois à signer un tel exploit en coupe d’Europe. Une performance XXL saluée par le coach piémontais Massimiliano Allegri.

«Les champions sont différents des autres, donc tout est simple, ce n’est pas que c’est compliqué. Quand tu as un joueur comme ça, ça élève le niveau de l’équipe, tous les autres sont plus calmes et puis il voit des choses que les autres ne voient pas. Mais comme je l’ai toujours dit, c’est une question de catégories de joueurs, il y a des champions, il y a des bons joueurs, il y a des moins bons joueurs et lui, il fait partie de la catégorie des champions.»

À lire

Nantes : Adrien Rabiot avait prévenu la Juventus de l’ambiance à la Beaujoire

L’artiste Di Maria

Côté nantais, même constat. On s’incline volontiers devant celui qui venait autrefois à la Beaujoire sous le maillot du Paris Saint-Germain. «C’est compliqué parce que le premier but, c’est exceptionnel. On peut mettre l’équipe qu’on veut, quand tu as un joueur comme ça, un talent comme lui qui fait la différence, tu dis bravo Di Maria», a confié Antoine Kombouaré, imité quelques instants plus tôt par Moussa Sissoko. «Ça a bien commencé, mais quand vous avez des génies qui peuvent vous mettre des buts de n’importe où, il faut dire bravo». Enfin, le principal concerné n’a pas boudé son plaisir au micro de Sky Italia.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment heureux d’avoir pu concrétiser le travail de l’équipe. C’était un grand match, la Ligue Europa est très importante. Nous avions le bon état d’esprit pour passer le tour. Ce résultat signifie beaucoup. Le résultat et ce que nous avons réalisé. C’est important. Au match aller, nous avons fait un bon match, puis la victoire à La Spezia et ici, avec le public contre nous, tout pour eux, nous avons fait un très bon match et tout s’est bien passé.» Depuis son sacre à Doha avec l’Albiceleste, l’Argentin continue de marcher sur l’eau.