La Juventus fait face à un casse-tête avec le dossier Angel Di Maria

Sortie dès la phase de groupes de Ligue des Champions, la Juventus s’est un peu rattrapée en Ligue Europa. Après un nul à domicile en barrages aller face à Nantes, elle a mis le bleu de chauffe au retour pour s’imposer avec la manière 3-0 à La Beaujoire. Elle le doit en grande partie à Angel Di Maria, auteur d’un magnifique triplé. L’Argentin devient enfin le joueur décisif qu’attendait la Vieille Dame au moment de sa signature l’été dernier, lui qui était libre après son aventure au PSG. Un peu blessé, puis coupé dans son adaptation par la Coupe du Monde, le gaucher revient fort en ce début d’année 2023.

Il est même devenu le joueur phare des Bianconeri selon Max Allegri. «Les champions sont différents des autres, donc tout est simple, ce n’est pas que c’est compliqué. Quand tu as un joueur comme ça, ça élève le niveau de l’équipe, tous les autres sont plus calmes et puis il voit des choses que les autres ne voient pas. Mais comme je l’ai toujours dit, c’est une question de catégories de joueurs, il y a des champions, il y a des bons joueurs, il y a des moins bons joueurs et lui, il fait partie de la catégorie des champions» affirmait le coach italien jeudi soir après la qualification des siens.

La Juve ne peut pas prolonger Di Maria au même niveau de salaire

Un retour en forme qui coïncide curieusement avec la problématique de l’avenir du milieu offensif argentin. Il arrive en fin de contrat en juin prochain. La Juve souhaite absolument le prolonger car elle le considère comme un membre déterminant de l’équipe, si ce n’est le plus important à l’heure actuelle. En plus de cela, Di Maria est un joueur d’expérience, là où l’effectif va être considérablement rajeuni la saison prochaine, avec la perte de points subie suite à l’affaire des Plusvalenze Case. Sans qualification en Ligue des Champions, les rentrées d’argent seront moindres. Il s’agit de faire des économies.

Une réunion importante doit se tenir dans les prochains jours entre la direction et Allegri pour fixer le cap sur 2024 d’après la Gazzetta dello Sport. Ce dernier pousse pour prolonger l’ancien Parisien, et vite. Mais l’offre risque d’être moins élevée que le salaire touché actuellement par le joueur. Il est à environ 6 M€ plus des bonus. Acceptera-t-il ces nouvelles conditions salariales ? Au club et à Allegri de le convaincre, lui qui se plaît dans sa nouvelle vie à Turin. Il évolue toujours à un excellent niveau et a sans doute encore soif de grandes compétitions mais l’Inter Miami de David Beckham aimerait aussi l’attirer, tout comme un certain Lionel Messi. C’est donc loin d’être gagné pour la Juventus.