Un grand club européen va récupérer Angel Di Maria, Julian Nagelsmann en pleine tempête

Di Maria dans le viseur du Barça

La suite après cette publicité

On retrouve Angel Di Maria en Une de Tuttosport ce lundi. Le champion du Monde 2022 a mené la Juve vers la victoire hier contre la Spezia (2-0). Entré en jeu en deuxième mi-temps, l’Argentin a trouvé le chemin des filets grâce à une frappe sèche, à ras de terre. «Di Maria est dans une autre catégorie» titre le quotidien. Et pour le Corriere Dello Sport, «la Juventus frappe fort» sur le championnat, c’est le troisième succès de suite des Bianconeri en Serie A. Si le club n’avait pas reçu sa sanction de quinze points, il serait 2ème au classement. El Fideo fait aussi couler un peu d’encre en Angleterre. D’après le tabloïd The Sun, le FC Barcelone souhaite l’enrôler cet été, suite à la fin de son contrat avec la Juventus qui se termine dans 4 mois. L’Atlético de Madrid ne serait pas non plus insensible à sa situation. Néanmoins, la Juventus souhaite prolonger le contrat de Di Maria, donc, affaire à suivre.

Nagelsmann visé par plusieurs enquêtes

Ce qui interpelle le plus les journalistes allemands, ce sont les propos récents de Julian Nagelsmann. Le coach du Bayern Munich est entré dans une colère noire samedi après la défaite de son équipe et il s’en est pris à l’arbitre. Et bien d’après Bild, malgré ses excuses, il a désormais des ennuis avec la fédération allemande de football. La DFB a annoncé ouvrir plusieurs enquêtes contre le tacticien bavarois. Le motif est le suivant : suspicion de comportement antisportif. Alors comme le rapporte Kicker, Nagelsmann a été convoqué, et sera entendu par un comité. «Une fois la déclaration reçue et évaluée, le comité décidera de la suite du processus», a annoncé la fédération.

À lire

Bundesliga : l’arbitre de Bayern Munich-Gladbach répond à Julian Nagelsmann

Les ambitions de Rashford

Manchester United poursuit sa dynamique très positive en championnat. Ce dimanche, les Red Devils se sont imposés (3-0) face à Leicester, avec un doublé de Marcus Rashford. Ils n’ont plus perdu depuis le 22 janvier et sont donc «inarrêtables» pour le Daily Mirror. Malgré cela, le coach, Erik Ten Hag affirme que son équipe «ne pense pas au titre» comme le rapporte The Sun. Puis, avec 16 buts en 17 matches depuis la Coupe du monde, Marcus Rashford fait logiquement la Une du Daily Mail. L’attaquant anglais est prêt à tout rafler cette année, et il l’a bien fait comprendre après le match : «Nous nous battons pour beaucoup de choses différentes et nous avons une autre grosse semaine. Je n’ai pas envie de ralentir».