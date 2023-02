Bayern Munich - PSG : Julian Nagelsmann vrille complètement !

La suite après cette publicité

Si les choses semblent un peu compliquées en ce moment à Paris, avec des tensions de partout en interne, ça ne va pas forcément mieux du côté de Munich. Certes, les Bavarois ont remporté ce match aller de huitième de finale de Ligue des Champions en étant globalement assez supérieurs aux Parisiens, mais on ne peut pas dire que l’équipe de Julian Nagelsmann soit sur un petit nuage. Hier, la bande de Joshua Kimmich s’est inclinée sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach sur le score de 3-2, et pourrait perdre la place de leader de Bundesliga en fonction des résultats du jour.

Il faut dire que les Munichois ont joué pendant toute la rencontre en infériorité numérique, puisque Dayot Upamecano avait été expulsé à la huitième minute de jeu. Ce qui a provoqué un coup de rage énorme de Nagelsmann. Comme l’indiquent Kicker et d’autres médias allemands, avant de s’exprimer devant les journalistes, le coach s’est dirigé vers la cabine de l’arbitre en criant. « Il se fout de moi ou quoi ? », a-t-il notamment lancé, furieux, avant de frapper sur la porte de l’arbitre Tobias Welz. Il est ensuite ressort de la cabine toujours en colère et multipliant les jurons.

Des excuses

« Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique », a ensuite lancé le coach devant les médias. Puis, une fois la tension retombée, le tacticien allemand a tenu à s’excuser. « Les émotions font partie du sport. Et au vu du carton rouge, je me suis défoulé après le match. Cependant, je dois m’excuser pour le choix des mots à Tobias Welz et son équipe. Malheureusement, je suis clairement allé trop loin », a-t-il ainsi lancé sur son compte Instagram.

Et en Allemagne, ça passe assez mal. L’ancien international allemand Dietmar Hamann a ainsi dézingué le coach bavarois pour son comportement : « dans le feu de l’action, les paroles s’échappent. Seulement, il sait que tout ce qu’il va dire va finir en une. Mais il est entraîneur du Bayern Munich. S’il ne veut pas que ses mots soient jugés comme ça, alors il doit aller en troisième ligue, quatrième ligue, là où personne ne se soucie de ce qu’il dit. Il doit être conscient de cette responsabilité. Il a déjà donné l’impression qu’il était désolé. À l’avenir, il doit avoir un meilleur contrôle de lui-même ». C’est plutôt clair…