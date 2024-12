OL : l’annonce étonnante de Thiago Almada sur son arrivée malgré l’interdiction de recrutement

À 23 ans, Thiago Almada a déjà un palmarès bien rempli. Champion du monde en 2022 avec l’Argentine au Qatar, le milieu de terrain albiceleste sort d’une incroyable saison 2024 avec Botafogo. Recruté par le club carioca contre 20 M€, Almada a ajouté un championnat brésilien et une Copa Libertadores dans son armoire à trophées. Très vite après, l’Argentin a confié à plusieurs reprises qu’il allait quitter Rio de Janeiro pour filer à l’Olympique Lyonnais.

« La vérité, c’est que cette équipe va rester avec moi pour le reste de ma carrière, elle est belle, soudée, familiale, mais j’avais tout prévu pour rester six mois et aller ensuite à Lyon. Je pense que cela va se réaliser. Je voudrais remercier tout le monde à Botafogo pour leur soutien et leur affection. Ils resteront toujours dans mon cœur. » Ce mercredi, Thiago Almada en a remis une couche au micro d’ESPN.

«Ils m’ont dit qu’ils allaient trouver une solution au problème»

Mais cette fois, en plus de réaffirmer son arrivée sur les bords du Rhône, le joueur de Botafogo a confirmé que l’opération devrait se faire malgré les sanctions de la DNCG prononcées à l’encontre des Gones. « Tout est réglé pour aller à Lyon. Le 5 janvier. Je leur ai demandé et ils m’ont dit qu’ils allaient trouver une solution au problème qu’ils avaient par rapport à une dette je crois. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils ne peuvent pas inscrire de nouveaux joueurs. Mais ils m’ont dit que tout irait bien. »

Une annonce qui a de quoi interpeller puisque le 17 novembre dernier, la DNCG avait prononcé les sanctions suivantes. «Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter. Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours.» Reste donc maintenant à savoir comment l’OL va pouvoir enrôler Thiago Almada malgré une interdiction de recrutement.