PSG : Layvin Kurzawa dans le viseur de West Ham et Newcastle ?

Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain et n'entrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa (29 ans) pourrait voir son avenir chamboulé à quelques heures de cette fin de mercato hivernal. Approché par le Napoli, le latéral gauche parisien avait également été en contact avec Chelsea comme nous vous le révélions il y a quelques jours. À la recherche d'un latéral gauche pour compenser la blessure longue durée de Ben Chilwell, le club londonien n'a cependant pas accéléré les discussions sur ce dossier.

Mais selon nos informations, la Premier League reste bien une nouvelle terre d'accueil plus que probable pour celui qui n'a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Dans cette optique, l'ancien Monégasque serait ainsi pisté par West Ham et Newcastle qui souhaiteraient s'offrir les services du natif de Fréjus. Reste désormais à savoir si l'international tricolore (13 sélections, 1 but) acceptera un de ces deux nouveaux challenges alors que le marché des transferts se refermera dans un peu plus de 24 heures. Affaire à suivre...