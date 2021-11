Chelsea : Ben Chilwell touché aux ligaments croisés

Contraint de céder sa place à César Azpilicueta face à la Juventus mardi soir (4-0), Ben Chilwell souffre d’une blessure partielle au ligament croisé antérieur. Thomas Tuchel a confirmé la nouvelle ce vendredi en conférence de presse. La décision de l’opérer ou non sera prise d'ici aux six prochaines semaines.

« La première réaction de son corps est très positive. Maintenant, tout le monde se concentre sur les six premières semaines, pour le ramener sur le terrain et le faire jouer. C'est une décision très responsable, sans précipitation et sans pression. Donc toute l'attention est portée sur les six prochaines semaines. Si tout va bien, c'est le meilleur scénario. Il y a un pire cas et quelques nuances de gris entre les deux, mais il n'y a pas de raison de parler du pire scénario. La décision est prise et les prochaines semaines seront déterminantes », a déclaré Thomas Tuchel.